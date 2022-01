Porsche 918 Spyder zu verkaufen Dritte Hand, doppelter Neupreis

Wer auf einschlägigen Online-Marktplätzen nach einem Gebrauchtwagen von 2015 mit weniger als 5.000 Kilometern Laufleistung sucht, könnte auf keine größere Spanne treffen. Vom Renault Twizy für weniger als 6.000 Euro bis zum McLaren P1 GTR für schlappe 3,15 Millionen ist alles dabei. Der Porsche 918 Spyder, den Händler Issimi derzeit veräußert, bewegt sich in der diplomatischen Mitte dieses Spannungsfeldes. Umgerechnet 1,55 Millionen Euro soll der gebrauchte und limitierte Sportwagen mit knapp 2.500 Kilometern auf der Uhr kosten. Das ist das doppelte des Neupreises von 2015.

Issimi Nummer 672 von 918 trägt einen dunkelblauen Lack auf der Außenhaut und mocca-braunes Leder im Interieur.

Einige Extras, kein Weissach-Paket

Natürlich ist es keine Überraschung, dass begrenzt verfügbare Porsche-Ikonen im Laufe ihrer Lebenszeit preislich zulegen, anstatt abzunehmen. Die tatsächliche Entwicklung der Anschaffungskosten ist aber trotzdem immer wieder beeindruckend. Wer hier den Zuschlag macht, erhält das Hybrid-Hypercar Nummer 672 von 918 in einer dunkelblauen Metallic-Lackierung mit mocca-braunem Interieur. Als Extras gibt der Händler das Front-Lift-System, silberne Akzentstreifen auf den Gurten und weitere, nicht näher spezifizierte Optionen im Wert von rund 2.500 Euro an. Das bei Fans beliebte Weissach-Paket ist dagegen nicht an Bord.

Sein gesamtes automobiles Leben verbrachte der Porsche im US-Bundesstaat Kalifornien. Aktuell steht der Sportwagen in San Diego und wartet dort auf seinen vierten Besitzer. Falls das nicht ohnehin schon klar war: Ein lückenloses Scheckheft gibt es natürlich mit dazu. Seine Gesamtleistung von 887 PS schöpft der 918 Spyder aus der Kombination von 4,6-Liter-V8 und zwei E-Maschinen. Angetrieben werden alle vier Räder, die Kraft sortiert ein Siebengang-PDK. Mit seinem 6,8-kWh-Akku schafft der Plug-in-Hybrid 25 Kilometer rein elektrisch, arbeiten alle Motoren zusammen, schießt der Zuffenhausener in 2,6 Sekunden auf 100 km/h und weiter bis maximal 351 km/h. Wie sich so ein hochperformanter Sportler im ambitionierten Fahrbetrieb anstellt, erfahren Sie übrigens HIER. Wir hatten die Ikone einst im Supertest.

Fazit

Ja, limitierte Porsche-Modelle sind ein teures Vergnügen. Eine Verdopplung des Neupreises bei einem sechs Jahre alten Auto lässt einen dennoch aufhorchen. Dass der in den USA angebotene 918 Spyder für 1,55 Millionen Euro vermutlich trotzdem nicht alle Interessenten abschrecken wird, ist klar. Schließlich ist das Hypercar limitiert und bei Fans begehrt.