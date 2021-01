Seltener Ruf BTR2 für 253.000 Euro Der hatte den Turbo vor Porsche

Das sind schon ein paar Schlingel da bei Ruf in Pfaffenhausen. Da denkt sich Porsche nichts Böses, stellt 1993 munter die Elfer-Baureihe 993 vor, und dann: Zack! Kommt Ruf um die Ecke und zieht dem Sportwagen einen Turbolader über den 3,6-Liter-Boxer – noch bevor Porsche selbst eine Turbo-Variante auf die Räder stellt. Das passiert nämlich erst ganze zwei Jahre später.

CARiCONiCS Ein 993 mit Turbolader? Hatte Ruf schon zwei Jahre vor Porsche.

Wir müssen dazu allerdings auch sagen, dass Ruf den Zuffenhausenern traditionell denkbar wenig Konkurrenz macht. Schließlich sprechen wir von Stückzahlen, weit entfernt einer Großserie. Den BTR2 gibt es beispielsweise nur zehn Mal, davon drei Mal als Rechtslenker – und genau eines dieser seltenen Stücke steht nun in Großbritannien bei Car Iconics zum Verkauf.

Die technischen Unterschiede

Der BTR2 unterscheidet sich allerdings nicht nur optisch vom werksseitigen Turbo. Andere Nockenwellen kommen zum Einsatz, ein zusätzlicher Öl-Kühler, ein eigens angefertigtes Abgassystem, größere Bremsen, ein verstärktes Getriebe und zudem geht es 30 Millimeter runter in Richtung Asphalt. Der vielleicht bedeutendste Unterschied: Im Ruf arbeitet nur ein einzelner Turbolader, während es im späteren Großserien-Modell derer zwei sind. Dennoch marschiert der BTR2 mit seinen 420 PS in vier Sekunden auf 100 km/h und weiter bis Tempo 307.

Ruf / Patrick Lang Das zu verkaufende Exemplar hat rund 72.000 Meilen (115.000 Kilometer) auf der Uhr.

In diesem speziellen Exemplar von 1998 – übrigens das Jahr, in dem das Ehepaar Ruf geheiratet hat – arbeitet eine manuelle Sechsgang-Schaltung. 2019 kam der BTR2 zurück in die Heimat-Werkstatt nach Pfaffenhausen für eine komplette Revision. Dabei wurde der Motor gänzlich zerlegt und aufbereitet, einen neuen Turbolader gab's obendrauf. Nun steht der exklusive Sportwagen mit 115.000 Kilometern auf der Uhr zum Verkauf – für etwa 253.000 Euro. Wenn Sie jetzt empört die Nase rümpfen, möchten wir an dieser Stelle darauf verweisen, dass der letzte verkaufte BTR2 auf der Pebble-Beach-Auktion 2018 mit 544.000 Euro mehr als das Doppelte eingebracht hat. Vor diesem Hintergrund: Ein echtes Schnäppchen.

Fazit

Ruf-Modelle sind ein seltenes Gut, der BTR2 ganz besonders. So gesehen sind 253.000 Euro eine angebrachte Investitionssumme. Wer das Auto nicht in einer gläsernen Garage parkt und sich davor setzt, kann auch der Straße zudem jede Menge Spaß haben.