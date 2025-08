Shell macht Strom-Sonderangebot: Ladestrom zum Schnäppchenpreis

Von Sonderangeboten beim Sprit an Tankstellen können Verbrennerfahrer nur träumen. E-Autofahrer hingegen können bei Shell aktuell günstig Strom für ihr Auto zapfen.

Shell Deutschland startet im Rahmen seines dynamischen Preismodells bei Shell Recharge eine Sonderaktion: Von Freitag, 1. August, 10:00 Uhr bis Sonntag, 3. August, 23:59 Uhr senkt das Energieunternehmen die Preise an allen Recharge Ultraschnellladesäulen in Deutschland auf 0,39 EUR/kWh – rund 20 Cent unter dem aktuellen Durchschnittspreis.

Die Aktion ist Teil des laufenden Pilotprojekts zum dynamischen Preismodell bei Shell Recharge, das seit Juli 2025 an rund 1.700 Ultraschnellladepunkten in Deutschland umgesetzt wird. Ziel ist es, durch flexible Preise das Ladeverhalten zu beeinflussen. Wer zu Zeiten lädt, in denen viel erneuerbare Energie im Netz ist, hilft, das Stromnetz zu stabilisieren.