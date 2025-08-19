Mini-Bagger EXC815 bei Aldi: Günstiger Baggerspaß für Deinen Garten

Ja, du hast richtig gelesen: Ab dem 31. August 2025 gibt es laut Giga den Scheppach Mini-Benzin-Bagger EXC815 bei Aldi für nur 4.799 Euro (aktuell: 5.949 Euro)! Jetzt ist der Moment gekommen, in dem auch dein Garten ein wenig Baustellen-Flair bekommt – und das zu einem Preis, der selbst die Erde zum Staunen bringt. Doch der Spaß hört hier nicht auf: Auch andere Anbieter haben das Angebot, aber Aldi gibt ordentlich Gas – oder besser gesagt: Baggerschaufeln.

Was macht den EXC815 so besonders? Der Mini-Bagger EXC815 ist alles, nur nicht gewöhnlich! Mit seinen 8,5 PS (6,3 kW) und einer Grabtiefe von bis zu 120 cm erweist er sich als absoluter Erdarbeiter und lässt Schaufel & Spaten alt aussehen. Ob du nun Fundamente aushebst, dein Garten in Baustellen-Chic versetzt oder einfach mal ordentlich umgraben möchtest – dieser Mini-Bagger macht alles mit, was du ihm aufträgst! Mit einer maximalen Reichweite von 233 cm und einer Überladehöhe von 135 cm wirst du keine Arbeit scheuen – dein kleines Baustellen-Abenteuer kann beginnen.

Und das Beste daran? Der EXC815 ist mit einer Spurbreite von nur 69 cm so kompakt, dass er durch enge Durchgänge passt – der ideale Begleiter für schmale Gärten und kleine Zufahrten. Mit seinem Kettenantrieb und den einzeln steuerbaren Gummiketten bewegst du dich wie ein Profi, auch auf unebenem Gelände.

Der EXC815 ist mit einem E-Start ausgestattet, sodass der Baggerspaß sofort beginnen kann. Der absenkbare Planierschild hilft dir dabei, nicht nur das Erdreich zu bewegen, sondern den Bagger bei all deinen Arbeiten stabil zu halten. Vielseitigkeit in Perfektion – der EXC815 ist dein neuer bester Freund bei allen Erdarbeiten!

Scheppach Das Cockpit des Mini-Baggers: Keine Instrumente behindern die Sicht aufs Arbeitsumfeld.



Aldi vs. Sonderpreis-Baumarkt: Wer hat das bessere Angebot? Schnallen wir uns an! Aldi haut den Mini-Bagger EXC815 für nur 5.949 Euro raus. Die Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro kommen oben rauf. Wenn du ein unermüdlicher Preisfuchs bist, schaue einfach bei Amazon (5.289 Euro) oder beim Sonderpreis-Baumarkt vorbei. Der bietet den EXC815 für 4.999 Euro an. Wie es aussieht, hat Aldi bei dem kleinen Bagger einen richtigen Preiskampf losgetreten – zum Wohle des Kunden.

Also, was lohnt sich mehr: Schnell bei Aldi zugreifen, bevor der Lagerbestand versiegt, oder sich beim Sonderpreis-Baumarkt eindecken? Du hast die Wahl – aber eines ist sicher: Der Spaß kostet nicht die Welt!

Technische Details Motor : 8,5 PS (6,3 kW), 4-Takt-Benzinmotor, 306 cm³

: Max. 1,7 km/h Schaufelvolumen: 0,011 m³