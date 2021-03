Rückruf Mercedes-Benz eCitaro Probleme mit Festkörperbatterien bei 30 Bussen

Erst Anfang Februar 2021 traten 21 Busse des Typs Mercedes-Benz eCitaro beim ÖPNV-Betreiber ESWE Verkehr in Wiesbaden ihren Dienst an. Jetzt müssen sie (und neun weitere bei anderen Verkehrsbetrieben) erst einmal pausieren. Der Grund: Hersteller Mercedes-Benz Buses and Coaches & Technology muss sie wegen eines Isolationsfehlers überprüfen. Gegenüber auto motor und sport gibt der Nutzfahrzeughersteller bekannt: "Im Rahmen unserer ständigen Produktbeobachtung haben wir festgestellt, dass bei Mercedes-Benz Fahrzeugen des Typs eCitaro mit Feststoffhochvoltbatterien ein Isolationsfehler bei den Zellmodulen vorliegen kann. Aufgrund des Isolationsfehlers kann es zu einem batterieinternen Zellschluss kommen."

Von den laut Daimler 30 betroffenen Bussen sollten 21 Exemplare eigentlich täglich durch Hessens Landeshauptstadt fahren. Stattdessen muss die ESWE Verkehr in Wiesbaden jetzt auf die modernen ÖPNV-Busse verzichten. Seitens Mercedes-Buses heißt es, "dass bei diesen Fahrzeugen die Feststoffhochvoltbatterien einer Überprüfung unterzogen werden und falls notwendig Abhilfemaßnahmen umgesetzt. Unsere Kunden wurden darüber umgehend informiert und gebeten, die entsprechenden Fahrzeuge sofort außer Betrieb zu nehmen. Die ersten Fahrzeuge werden nach Durchführung der Maßnahme derzeit wieder an die Kunden ausgeliefert, es gibt also keine langfristigen Auswirkungen auf den Rollout oder die Auslieferungen des eCitaro mit Feststoffbatterie."

Daimler Truck AG Eigentlich sollten hier Fahrgäste des Wiesbadener ÖPNV-Betreibers fahren.

Erst stolz, jetzt betrübt

Dabei verkündeten die Hessener am 2. Februar noch stolz: "Die bisherigen zehn Batteriebusse werden nun von 21 weiteren Fahrzeugen vom Typ eCitaro aus dem Hause Mercedes Benz ergänzt. Diese haben eine sogenannte Festkörperbatterie; damit ist der eCitaro laut Herstellerangaben der weltweit erste serienreife Stadtbus eines Großserienherstellers mit Festkörperbatterien. Diese zeichnen sich durch Langlebigkeit und sehr hohe Energiedichte aus. Die Batterie sorgt bei voller Ladung für eine Reichweite von mindestens 200 Kilometern und eine längere Buseinsatzdauer als bisher." Bis Ende 2021 sollen in Wiesbaden eigentlich insgesamt 120 Batteriebusse dieses Typs zur Verfügung stehen – hoffentlich dürfen sie dann auch fahren.

Gerade erst mit dem Dienst begonnen, müssen 30 Mercedes-Benz eCitaro-Fahrzeuge wieder in die Werkstätten. Der Grund soll ein Isolationsfehler bei den Zellmodulen sein.