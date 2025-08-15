Streit um Emissionsvorgaben eskaliert: Daimler Truck & Co. klagen gegen Kalifornien

Daimler Truck, Volvo, Paccar und International Motors haben in den USA Klage gegen den Bundesstaat Kalifornien eingereicht, wie Reuters meldet. Hintergrund ist der Streit um besonders strenge Abgas- und Emissionsvorschriften, die Kalifornien auf Grundlage des Clean Air Act eigenständig festgelegt hat. US-Präsident Donald Trump hatte im Juni diese Sonderrechte widerrufen, wodurch ein juristisches Tauziehen zwischen Washington und Sacramento entstand.

Streitpunkt: Clean Truck Partnership Konkret richtet sich die Klage auch gegen das "Clean Truck Partnership"-Programm aus dem Jahr 2023. Dieses Programm sollte den Lkw-Herstellern mehr Flexibilität beim Erreichen von Emissionszielen bieten und gleichzeitig Kaliforniens Klimaschutzpläne voranbringen. Die Hersteller argumentieren, dass Trumps Entscheidung die Rechtsgrundlage dafür entzogen habe – und damit große Unsicherheit in der Produktionsplanung verursache.

FTC beendet Kartelluntersuchung Parallel zur Klage beendete die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) eine kartellrechtliche Untersuchung im Zusammenhang mit den kalifornischen Emissionsregeln. Die beteiligten Unternehmen verpflichteten sich, künftig keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit staatlichen Regulierungsbehörden einzugehen.

Politischer Kontext Der Fall ist Teil eines größeren Konflikts über Kaliforniens Rolle als Vorreiter beim Klimaschutz. Trump versucht seit Langem, den Einfluss des Bundesstaates unter dem Clean Air Act einzuschränken – unter anderem durch das Blockieren des geplanten Verbots reiner Benzinfahrzeuge ab 2035. Kalifornien wiederum hat bereits angekündigt, gegen Trumps Maßnahmen juristisch vorzugehen. Durch die Klage der Lkw-Hersteller erhöht sich der Druck auf Kalifornien, die strengen individuellen Emissionsregeln aufzugeben.

Freightliner Cascadia CNG, 08/2025 Der zu Daimler Trucks gehörende US-Hersteller Frightliner bietet sein Modell Cascadia auch in einer mit Erdgas (CNG) betriebenen Version an.



Die klagenden Hersteller im Überblick Daimler Truck

Sitz: Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

Leinfelden-Echterdingen, Deutschland Gegründet: 2021 (Abspaltung von Daimler AG)

2021 (Abspaltung von Daimler AG) Marken: Mercedes-Benz Trucks, Freightliner, FUSO, Western Star, BharatBenz

Mercedes-Benz Trucks, Freightliner, FUSO, Western Star, BharatBenz Besonderheit: Weltweit größter Hersteller von Nutzfahrzeugen Volvo Trucks

Sitz: Göteborg, Schweden

Göteborg, Schweden Gegründet: 1927

1927 Marken: Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks

Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks Besonderheit: Starker Fokus auf Elektromobilität im schweren Nutzfahrzeugsegment Paccar Inc.

Sitz: Bellevue, Washington, USA

Bellevue, Washington, USA Gegründet: 1905 (als Seattle Car Manufacturing Company)

1905 (als Seattle Car Manufacturing Company) Marken: Kenworth, Peterbilt, DAF

Kenworth, Peterbilt, DAF Besonderheit: Bedeutender Player im nordamerikanischen Lkw-Markt International Motors (bis 30. September 2024 Navistar)