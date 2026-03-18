GAZ-3105: Wolga mit V8-Motor als russische Hoffnung

Der Begriff "V8-Wolga" hatte in der Sowjetunion lange nichts mit Luxus oder Prestige zu tun – sondern mit Diskretion. Hinter unscheinbaren Karosserien verbargen sich leistungsstarke Limousinen, gebaut für den Einsatz im Hintergrund. Fahrzeuge wie der GAZ-23, der GAZ-24-24 oder der GAZ-31013 sahen aus wie ganz normale Dienstwagen – doch unter der Haube arbeitete ein großvolumiger Achtzylinder aus dem GAZ-13 Tschaika. Entwickelt vom Werk GAZ für den KGB und andere Sicherheitsorgane, waren sie schnell genug, um Staatslimousinen zu begleiten – und unauffällig genug, um im Verkehr nicht aufzufallen.

Ganz anders trat jener Wolga auf, der Anfang der 1990er-Jahre plötzlich auf einem westeuropäischen Autosalon stand. Der GAZ-3105 Wolga, gezeigt auf dem Autosalon Brüssel 1992, war kein getarnter Verfolger mehr, sondern ein offen zur Schau gestelltes Flaggschiff. Mit eleganter Karosserie, Allradantrieb und V8-Motor sollte er den Anschluss an die internationale Oberklasse schaffen – ein Anspruch, der für einen Wolga bis dahin nicht möglich war.

Die "Geheimagenten" unter den Wolgas Die Geschichte der V8-Wolgas beginnt im Verborgenen. Bereits in den frühen 1960er-Jahren entstand mit dem GAZ-23 eine erste Hochleistungsvariante auf Basis des GAZ-M21 Wolga. Der Einbau des 5,5-Liter-V8 aus der Tschaika verlieh der Limousine rund 195 PS – kombiniert mit einem Automatikgetriebe eine für damalige sowjetische Verhältnisse außergewöhnliche Kombination.

Dieses Konzept wurde später perfektioniert. Der GAZ-24-24 gilt heute als der klassische "KGB-Wolga". Äußerlich kaum vom Serienmodell GAZ-24 Wolga zu unterscheiden, bot er deutlich bessere Fahrleistungen. Selbst die modernisierte Generation der 1980er-Jahre, vertreten durch den GAZ-31013, blieb diesem Prinzip treu: maximale Leistung bei minimaler Aufmerksamkeit.

Schnell, aber unauffällig Der Einsatzzweck dieser Fahrzeuge war klar definiert. Sie dienten als Begleit- und Verfolgungsfahrzeuge im Umfeld staatlicher Institutionen. Dabei mussten sie einerseits mit repräsentativen Limousinen Schritt halten, andererseits im Straßenbild untergehen. Während ein normaler Wolga oft kaum mehr als 145 km/h erreichte, waren die V8-Versionen mit bis zu 170 km/h deutlich schneller. Gleichzeitig blieb ihre Erscheinung bewusst zurückhaltend – ein entscheidender Vorteil bei Observationen.

Improvisierte Techniklösungen Der Einbau des schweren V8 brachte jedoch technische Herausforderungen mit sich. Die Ingenieure reagierten pragmatisch: Fahrwerke und Bremsen wurden verstärkt, um die zusätzliche Leistung zu beherrschen. Um die Gewichtsverteilung zu verbessern, legte man teils sogar Ballast – etwa Bleiplatten – in den Kofferraum.

Auch die Abgasanlagen zeigten den Spagat zwischen Leistung und Tarnung. Zwar verfügten viele Fahrzeuge über zwei Auspuffstränge, doch wurden diese oft unauffällig zusammengeführt, um den seriennahen Eindruck zu wahren.

Moderner V8 statt Gusseisen-Motor Mit dem GAZ-3105 Wolga verließ GAZ dieses Prinzip. Statt eines getarnten Sondermodells entstand eine vollständig neue Limousine. Mit 5,05 Metern Länge, 1,98 Metern Breite und einem Radstand von 2,87 Metern positionierte sich der Wagen klar in der Oberklasse. Das Design wirkte für sowjetische Verhältnisse überraschend modern und eigenständig, mit Anklängen an westliche Modelle wie den Audi 100 C4. Im Innenraum unterstrich eine umfangreiche Komfortausstattung den Anspruch als Repräsentationsfahrzeug.

Auch technisch schlug der 3105 einen neuen Weg ein. Der bekannte 5,5-Liter-V8 wich einer komplett neu entwickelten Einheit: einem 3,4-Liter-Achtzylinder aus Aluminium. Mit 170 PS und 265 Nm bot er solide Fahrleistungen – rund 200 km/h Spitze und etwa 11 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h. Entscheidender war jedoch die modernere Konstruktion: obenliegende Nockenwellen, Hydrostößel und später sogar elektronische Einspritztechnik.

Allradantrieb als technisches Highlight Eine der größten Überraschungen war der permanente Allradantrieb. Ein sperrbares Mitteldifferenzial sorgte für Traktion, während eine Einzelradaufhängung rundum und Scheibenbremsen mit ABS das Fahrverhalten auf westliches Niveau hoben.

Trotz vielversprechender Technik kam der 3105 allerdings zur falschen Zeit. Der politische und wirtschaftliche Umbruch nach dem Ende der Sowjetunion veränderte die Rahmenbedingungen. Zudem veränderte sich der Markt rapide. Die wohlhabende russische Kundschaft orientierte sich zunehmend an westlichen Modellen wie der Mercedes-Benz S-Klasse W140 oder dem BMW 7er E32, die in puncto Image und Technik überlegen waren.

So blieb es bei einer Kleinserie: Zwischen 1992 und 1996 entstanden zwischen 50 und 100 Exemplare des GAZ-3105, vielfach in Handarbeit gefertigt. Selbst Pläne für einen Nachfolger verschwanden rasch in den Schubladen.