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Gebrauchtwagen

Das sind die Stärken und Schwächen des BMW 5er als Gebrauchtwagen.

Gebrauchtwagencheck BMW 5er G30
Was fast jeder beim 5er falsch macht

Auf der Hebebühne zeigt sich, wo die Problemzonen des BMW 5er der Baureihe G30/G31 liegen. Ist er als Gebrauchter trotzdem eine Empfehlung?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.04.2026
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Gebrauchtwagencheck BMW 5er G30
Foto: Sven Krieger

Weil das Gras auf der anderen Seite bekanntlich immer grüner ist, möchte speziell die solvente Geschäftskundschaft hierzulande immer das Neueste und davon viel. Das resultiert darin, dass die deutsche Großwagen-Trias aus Audi A6, BMW 5er und Mercedes E-Klasse schon seit eh und je zuhauf den Gebrauchtmarkt bevölkert. Kein Wunder hat man es bei ihnen doch schlicht mit den besten Fahrzeugen zu tun, die sich für Langstreckenfahrten zwischen Flensburg und Füssen eignen. Und wird ein Auto häufig neu gekauft, resultiert das meist in günstigen Gebrauchtpreisen. Auch das ist beim 5er nichts Neues. Doch verbirgt sich in den verlockenden Angeboten möglicherweise ein Haken? Dazu beleuchten wir heute ein typisches Langstreckenexemplar: stärkster Dieselmotor,...

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