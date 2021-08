1955 Porsche 356 Speedster von Santa Clarita Dieser Oldie ist echt cool

Man mag von den in ein Porschekleid gepressten Käfern halten, was man will. Doch der 356er Speedster, den sich Porsche Santa Clarita im sonnigen Kalifornien zur Brust genommen hat, ist schon ein echtes Sahnestückchen automobiler Kunst. Der als Teil der Porsche Restauration Challenge auf Vordermann gebrachte Sportwagen aus dem Jahr 1955 hatte zudem erst zwei Besitzer während des letzten halben Jahrhunderts. Sein Letzter hat ihn für den Rennsport umgebaut.

Porsche Santa Clarita OEM-Schalensitze sorgen für guten Seitenhalt während der Fahrt im Porsche 356 Speedster.

Der Speedster mit seiner Karosserie von Reutter Karosserie verfügt jetzt über neue Schwellerleisten und Rückstrahler. Der elegante Lamellen-Kofferraumdeckel und die vor Chrom nur so funkelnden Stoßfänger bilden sozusagen die Kirsche auf der Torte. Für den Antrieb kommt ein verbesserter, luftgekühlter 1600SC Boxermotor mit 95 PS zum Einsatz. Seine Leistung leitet ein 519 Transaxle an die Hinterräder.

Blau, Rot, Gold

Am auffälligsten fällt jedoch die Farbauswahl des Porsche 356 Speedster ins Auge. Der in einem blaugrünen Sechsschichtlack in der Sonne glänzende Oldtimer fährt auf goldlackierten Magnesium-Halibrand-Felgen. Vorn messen sie 15 Zoll, hinten 16 Zoll. Im Innenraum sind OEM-Schalensitze mit rotem Leder und Tartan-Einsätzen zu finden. Die Zifferblätter hat Porsche Santa Clarita übernommen, um den Vintage-Look beizubehalten.

Umfrage 1048 Mal abgestimmt WIe sollte man mit so einem Oldtimer umgehen? Wegsperren und hüten wie einen Schatz! Fahren! Der muss raus auf die Straße! mehr lesen

Fazit

Die Porsche Modelle der 356er-Baureihe sorgen nicht bei jedem Autofan für Begeisterungsstürme. Doch dieser blaue Speedster mit seinen goldenen Felgen und dem roten Innenraum ist echt gelungen. Der Dank geht direkt an Porsche Santa Clarita, die sich mit diesem restaurierten Oldtimer selbst das größte Geschenk gemacht haben dürften.