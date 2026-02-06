Abarth 595 SS im Original-Test: Reichen 28 PS im Mini-Auto für Maxi-Fahrspaß?

Heute ist der Fiat 500 mit seinem Retrodesign Lifestyle-Gefährt für Teilzeit-Sparer: Ein Kleinwagen, der zugunsten von Optik und Auftritt Einbußen beim maximalen Ausnutzen des Innenraumangebots auf Basis eingeschränkter Außenmaße in Kauf nimmt. Abarth bezeichnet heute vor allem sportliche Modelle von Fiat, vom Cinquecento gibt es die nur mehr elektrisch (Abarth 500e und 600e) – kein Vergleich mit den Verbrenner-Knallbüchsen Abarth 595 oder 695.