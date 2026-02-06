AMS Kongress
Oldtimer

Abarth 595 SS im Original-Test: Reichen 28 PS im Mini-Auto für Maxi-Fahrspaß?

Abarth 595 SS im historischen Test
Maximaler Fahrspaß mit minimaler Leistung

Der Abarth 595 SS ist kein Auto für nüchterne Rechner, sondern ein Spielzeug für Enthusiasten. auto motor und sport untersucht im Heft 23/1970, wie viel Fahrspaß, Handlichkeit und Eigenwilligkeit in dem extrem kleinen, stark motorisierten Fiat-Ableger stecken – und wo die Grenzen dieses sportlichen Zwerges liegen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Als Favorit speichern
Abarth 595 SS Original-Test auto moto rund sport Heft 23/1970
Foto: Julius Weitmann

Heute ist der Fiat 500 mit seinem Retrodesign Lifestyle-Gefährt für Teilzeit-Sparer: Ein Kleinwagen, der zugunsten von Optik und Auftritt Einbußen beim maximalen Ausnutzen des Innenraumangebots auf Basis eingeschränkter Außenmaße in Kauf nimmt. Abarth bezeichnet heute vor allem sportliche Modelle von Fiat, vom Cinquecento gibt es die nur mehr elektrisch (Abarth 500e und 600e) – kein Vergleich mit den Verbrenner-Knallbüchsen Abarth 595 oder 695.

In den 70ern war der Fiat 500 die italienische Interpretation des automobilen Minimums mit dem Original-Design aus den späten 50ern, auf das sich selbst die elektrischen Modelle von heute beziehen. Und der Abarth 595 eine seiner hubraumgesteigerten Sportversionen. Sie suchten das den minimalen Abmessungen ...

