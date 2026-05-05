Audi Sport quattro Restomod: Doppelt so viel PS wie das Original

Der Audi Sport Quattro ist eine Legende. Kaum ein anderes Homologationsmodell aus der Gruppe B hat einen ähnlichen Status. Entsprechend groß ist der Wunsch vieler Fans, selbst einmal einen zu besitzen. Weil originale Fahrzeuge rar und kaum bezahlbar sind, floriert seit Jahren eine Szene aus Umbauten, Repliken und Restomods.

Für rund 500.000 Euro will die Münchner HSR Manufaktur genau diesen Traum neu interpretieren. Das Projekt trägt den Namen Type 859 – abgeleitet vom internen Baucode des Originals – und versteht sich als moderne Weiterentwicklung des Sport quattro. Geplant ist eine streng limitierte Kleinserie von 84 Fahrzeugen. Die Ziffer soll eine Anspielung auf den Rallye-Titel von 1984 sein.

Der Fünfzylinder wird umfassend überarbeitet Technisch setzt HSR auf eine Mischung aus klassischem Konzept und moderner Umsetzung. Herzstück ist ein 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor (EA855 evo), bekannt aus dem Audi RS3. Im Serienzustand leistet er 400 PS, für den Type 859 wird er jedoch umfassend überarbeitet. Mit neuem Turbolader, angepasster Ansaugung, Schmiedekolben und weiteren Modifikationen soll der Motor zwischen 500 und 600 PS liefern. Zusätzlich plant HSR eine Trockensumpfschmierung.

Die Kraftübertragung erfolgt bewusst analog. Statt eines DSG-Getriebes kommt eine klassische Handschaltung zum Einsatz, basierend auf einem Getriebe aus dem Audi S4 B8. Die Schaltkulisse soll offen sein. Der permanente Allradantrieb nutzt ein Torsen-Differenzial mit einer 40:60-Verteilung, ergänzt durch ein mechanisches Sperrdifferenzial.

Viel Carbon für die Karosserie Auch beim Aufbau geht HSR weit über einen klassischen Umbau hinaus. Als Basis dient ein Audi Coupé B2, das bis auf die Rohkarosse zerlegt wird. Anschließend wird die Struktur überarbeitet, verstärkt und mithilfe von 3D-Scans neu aufgebaut. Der Radstand wird um 32 Zentimeter verkürzt, gleichzeitig wächst die Breite pro Seite um 6,5 Zentimeter. Außerdem integrieren die Techniker einen Überrollbügel.

Das Zielgewicht liegt bei unter 1200 Kilogramm. Um das zu erreichen, plant HSR die Karosserie zum Großteil aus Kohlefaser zu fertigen. Trotz der technischen Änderungen bleibt die Optik klar am Sport quattro orientiert, wirkt aber deutlich breiter und moderner.

Fahrwerk, Bremsen und Innenraum werden ebenfalls neu entwickelt. Geplant sind unter anderem Carbon-Keramikbremsen sowie ein Innenraum, der sich je nach Wunsch konfigurieren lässt – vom Zweisitzer bis zum Viersitzer.

Eine halbe Million für einen Restomod Der Preis: rund 500.000 Euro netto, inklusive Spenderfahrzeug. Dafür verspricht HSR ein individuell aufgebautes Fahrzeug, das sich stark an den Wünschen des Kunden orientiert. Bisher existiert der Type 859 nur als digitales Konzept. Ein erster Prototyp ist angekündigt, wurde aber noch nicht gebaut.