Hülkenberg-Rätsel in Montreal: Warum ist Audi so schnell auf den Geraden?

Es ist schon fast ein Running-Gag, über den Nico Hülkenberg wohl nur bedingt lachen kann. Der Rheinländer hat den elften Platz dieses Jahr quasi im Abonnement gebucht. Rechnet man alle Quali-Sessions für die fünf Grands Prix und die drei Sprints zusammen, dann gab es in acht Versuchen jetzt schon sechs Mal Rang elf. Ein Einzug in das Top-Ten-Finale blieb dem Blondschopf bisher verwehrt. In Montreal fehlten nur 29 Tausendstel.

Trotzdem durfte Hülkenberg mit seiner Leistung in der Kanada-Quali zufrieden sein. Dass man überhaupt so nah am Einzug in die letzte K.O.-Runde dran war, konnte man vor dem Wochenende nicht unbedingt erwarten. Auf der Highspeed-Strecke in Montreal zählt vor allem Motor-Power. Und hier hat das Triebwerk aus Neuburg bekanntlich ein spürbares Defizit zu den Antriebspaketen der Konkurrenz.

Umso überraschender war der Blick auf die Top-Speed-Tabelle. Gabriel Bortoleto flog mit 329,4 km/h durch die Lichtschranke am Ende der langen Geraden. Damit lag der Brasilianer in der Tempo-Wertung ganz vorne. Wenig Leistung, hoher Top-Speed – wie passt das zusammen? Die Erklärung liegt im R26-Chassis, das mit seinen ultraschmalen Seitenkästen extrem wenig Luftwiderstand bietet.

xpb In der Top-Speed-Tabelle belegte Gabriel Bortoleto den ersten Platz.

Jagd nach den ersten WM-Punkten Weil es aber beim Abtrieb und der Fahrbarkeit noch Luft nach oben gibt, reicht das windschlüpfrige Auto alleine nicht aus, um endlich den Q3-Fluch zu besiegen. Die Frage lautet auch, wie sich der Mangel an Anpressdruck bei feuchten Bedingungen auswirkt, die für den Rennsonntag erwartet werden. Bisher haben die beiden Audi-Piloten noch gar keine schnellen Runden mit Regenreifen gedreht. Hier gilt es, sich schnell zu akklimatisieren.

Trotz der regelmäßigen Startplätze in Top-Ten-Nähe gab es für Hülkenberg dieses Jahr noch keine WM-Punkte. Das Wochenende in Kanada zeigte erneut, dass die Startphase nach wie vor die Achillesferse ist. Im Sprint wurden Bortoleto und Hülkenberg schon in der ersten Runde von Colapinto aufgeschnupft. Danach verhinderten die bekannten Probleme mit der Fahrbarkeit eine mögliche Aufholjagd.

xpb Der neue Audi R26 kam bisher noch nicht mit Regen in Berührung.

Chance dank Regen-Chaos? Im Regen am Sonntag wird es aber nicht nur auf die reine Pace ankommen. Für fast alle Piloten wird die Fahrt mit den 2026er-Autos auf einer feuchten Piste zu einer ganz neuen Erfahrung. Wenig Abtrieb und viel Drehmoment sind eine gefährliche Mischung. Dazu dürfte es schwierig werden, die Pirelli-Reifen bei nasskalten Bedingungen auf Temperatur zu bringen und auch im Arbeitsfenster zu halten.

Der Circuit Gilles Villeneuve hat schon viele chaotische Regenschlachten gesehen. Wer die Zielflagge sieht, könnte schon eine gute Chance haben, mit WM-Punkten belohnt zu werden. Hülkenberg gilt als Spezialist für rutschige Bedingungen. Mit seiner Erfahrung und etwas Glück stehen die Chancen nicht schlecht, dass es endlich klappt mit den ersten Zählern des Jahres.

Audi Hülkenberg äußerte sich einigermaßen zufrieden.

Möglichkeiten im Rennen Nach dem Qualifying wusste Hülkenberg nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte: "Wieder so knapp am Q3 zu scheitern, ist natürlich frustrierend, vor allem wenn die Abstände so knapp sind. Insgesamt bin ich aber zufrieden mit der Session. Wir haben alles rausgeholt. Auf dieser Strecke mit wenig Grip, kämpft man immer mit der Balance. Es war nicht einfach da draußen."

"Insgesamt war es ein ordentliches Ergebnis, wenn man bedenkt, wie das Wochenende für uns angefangen hat. Das große Thema ist die Fahrbarkeit und die Rolle der Power Unit. Diese Strecke zeigt Schwächen in diesen Bereichen deutlich. Zum Qualifying haben wir das Auto aber in ein besseres Fenster bekommen. Es hat sich einigermaßen gut angefühlt.

"Wir haben noch Arbeit vor uns. Aber morgen werden sich für uns Möglichkeiten ergeben, vor allem, wenn sich die Bedingungen ändern. Wir werden versuchen, das meiste draus zu machen.”