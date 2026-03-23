BMW 2002 turbo: Der erste Serien-Turbo von BMW

Der BMW 2002 turbo war mit einem 2,0-Liter-Reihenmotor ausgestattet, der dank eines KKK-Abgasturboladers 170 PS und 240 Nm Drehmoment lieferte. Diese Leistung ermöglichte eine Beschleunigung von auf 100 km/h in nur 7,0 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 211 km/h. Die Kombination aus Turbolader und bewährtem M10-Motor machte den 2002 turbo zu einem Vorreiter in der Automobilindustrie. Die innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und die größeren Trommelbremsen hinten sorgten für die nötige Sicherheit.

Design und Ausstattung Das Design des 2002 turbo war ebenso revolutionär wie seine Technik. Die auffälligen Kotflügelverbreiterungen waren nicht nur optische Highlights, sondern auch funktional. Der Innenraum war sportlich reduziert, mit einer roten Cockpitblende und Zusatzanzeigen für Ladedruck und Uhr. Sportsitze und ein Lederlenkrad gehörten zur Serienausstattung, während die großen Glasflächen und die filigranen Säulen für eine hervorragende Rundumsicht sorgten.

Historischer Kontext Die Einführung des 2002 turbo fiel in eine Zeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche. Die Ölkrise von 1973 führte zu autofreien Sonntagen und einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen. Trotz dieser Einschränkungen wurde der 2002 turbo ein Symbol für technische Innovation und Leistungsfähigkeit. Die öffentliche Debatte um den provokanten Schriftzug und die hohe Leistung spiegelte die Spannungen zwischen Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung wider.

Der Einfluss auf die Automobilindustrie Der BMW 2002 turbo war nicht nur ein Meilenstein für BMW, sondern auch für die gesamte Automobilindustrie. Er zeigte, dass Turbotechnologie nicht nur im Motorsport, sondern auch in Serienfahrzeugen erfolgreich eingesetzt werden kann. Dies ebnete den Weg für spätere Modelle wie den Porsche 911 Turbo und den Saab 99 Turbo. Die hohe Literleistung von 85,4 PS pro Liter war für die damalige Zeit beeindruckend und setzte neue Standards.

Der 2002 turbo heute Heute ist der BMW 2002 turbo ein begehrtes Sammlerstück. Mit nur 1.672 produzierten Einheiten ist er eine Rarität, die auf dem Oldtimermarkt Preise von über 100.000 Euro erzielt. Sein Einfluss auf die Entwicklung moderner Turbomotoren und seine Rolle als Pionier der Turbo-Technologie machen ihn zu einem der bedeutendsten Fahrzeuge seiner Zeit.