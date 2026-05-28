Lada Niva (1978) im historischen Test: Ein Geländewagen für den Stadtverkehr?

Mitte der Siebzigerjahre begannen die Ingenieure des sowjetischen AvtoVAZ-Werks in Togliatti (Oblast Samara), das bis dahin primär Lizenzbauten des Fiat 124 als Lada fertigte, mit der Entwicklung eines eigenständigen Modells. Der Auftrag war klar: ein Fahrzeug für die ländlichen Gebiete Russlands, das die Robustheit eines Geländewagens mit dem Fahrkomfort einer Limousine vereinen sollte. 1977 präsentierten sie das Ergebnis – den Lada Niva.