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Lada Niva (1978) im historischen Test: Ein Geländewagen für den Stadtverkehr?

Lada Niva (1978) im historischen Test
Ein Geländewagen für den Stadtverkehr?

Er verspricht Geländefähigkeiten wie ein teurer Spezialist, kostet aber kaum mehr als ein VW Golf: Im Test von 1978 zeigt der Lada Niva, dass er nicht nur ein guter Offroader ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.05.2026
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Lada Niva 1978 historischer Test
Foto: Hans-Peter Seufert

Mitte der Siebzigerjahre begannen die Ingenieure des sowjetischen AvtoVAZ-Werks in Togliatti (Oblast Samara), das bis dahin primär Lizenzbauten des Fiat 124 als Lada fertigte, mit der Entwicklung eines eigenständigen Modells. Der Auftrag war klar: ein Fahrzeug für die ländlichen Gebiete Russlands, das die Robustheit eines Geländewagens mit dem Fahrkomfort einer Limousine vereinen sollte. 1977 präsentierten sie das Ergebnis – den Lada Niva.

Anders als zeitgenössische Geländewagen von Land Rover oder Jeep, die auf einem starren Leiterrahmen aufbauten, setzte der Niva auf eine für diese Klasse revolutionäre, selbsttragende Karosserie. Eine vordere Einzelradaufhängung und Schraubenfedern rundum sollten für ein besseres Fahrverhalten auf befestigten ...

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