Maserati Ghibli im Original-Test aus auto motor und sport 11/1969

Etwas mehr als zwei Jahre, von Juni 2015 bis Oktober 2017, baute Maserati den Ghibli mit Dieselmotor und Automatikgetriebe. Doch um diese Limousine in der Größe einer Mercedes E-Klasse geht es hier nicht. Der Name, abgeleitet von einem afrikanischen Sandsturm, stand 1969 für eines der teursten und begehrenswertesten Autos, die es zu kaufen gab. Selbst ein Lamborghini Miura war nicht teurer und nicht wirklich schneller als das von Giugiaro gezeichnete Coupé mit Achtzylindermotor und 310 PS.
Käufer mussten akzeptieren, dass ihr Auto hinten eine blattgefederte Starrachse hat und sich ohne Servo lenkt wie ein Lastwagen. "Fährt man ihn so, wie man ihn fahren kann, dann weiß man nachher, was man getan hat", schrieb Reinhard Seiffert im Test für auto ...