Das kosten Oldtimer und Youngtimer pro Jahr und Kilometer

Wartung, Reparaturen, Restaurationen: Einen Oldtimer oder Youngtimer zu erhalten, kann ins Geld gehen. Wie teuer das wird, hängt im Einzelfall von vielen Faktoren ab: Was kann man selber machen? Wie leicht ist es, an Teile zu kommen, und was kosten Ersatzteile? In welchem Zustand ist das Auto?

1,67 Millionen Oldtimer in Deutschland Der Markt ist groß: Eine Studie des Beratungsunternehmens BBE Automotive vom Juni 2025 geht von 1,67 Millionen Oldtimern und circa 5 Millionen Youngtimern aus. Als Oldtimer gelten Autos ab 30 Jahren, unabhängig davon, ob sie ein H-Kennzeichen haben oder nicht.

Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren in Deutschland am 1. Januar 2025 790.439 Autos mit H-Kennzeichen zugelassen. Dazu kommen laut KBA 888.355 Oldtimer ohne H-Kennzeichen. Experten schätzen außerdem die Zahl der Oldtimer mit 07er-Nummer, Wechselkennzeichen oder ohne Zulassung auf 220.000. Als Youngtimer definieren die Studienautoren Autos von 20 bis 29 Jahren.

Das ist ein Oldtimer wert Interessant wird es immer, wenn es ums Geld geht. Mithilfe der KBA-Daten hat BBE mit Marktkennern den Bestand von 40.000 Fahrzeugtypen analysiert und mit Marktpreisen bewertet. Das liest sich kompliziert und war es wahrscheinlich auch. Am Ende haben die Analysten den Oldtimer-Bestand in sieben Preisklassen eingeteilt.

Fast die Hälfte der Autos ab 30 Jahren hat demnach einen Wert von unter 10.000 Euro. Danach folgt die Preisklasse von 10.001 bis 20.000 Euro mit 35 Prozent Anteil. Im Durchschnitt sind über 30 Jahre alte Autos 20.000 Euro wert.

26.000 Euro ist ein Oldtimer wert Oldtimer mit H-Kennzeichen schätzen die Studienautoren teurer ein: 26.000 Euro kostet demnach ein Auto mit H-Kennzeichen im Durchschnitt. Die Kategorie von 10.001 bis 20.000 Euro hat auch hier den größten Anteil: 41 Prozent der Oldtimer mit H-Kennzeichen liegen in dieser Preisklasse. Den geringsten Anteil hat der High-End-Bereich: Nur 0,5 Prozent der Oldtimer mit H-Kennzeichen sind mehr als 250.000 Euro wert. Das sind in Zahlen nur 4.300 Autos. Das gehöre in den Bereich Sammler- oder Kunstmarkt, so die Studienautoren.

2.200 Euro für Wartung, Reparaturen, Restaurierungen Diese Wert zu erhalten, kostet einerseits Geld. Andererseits lohnt es sich, Geld und Zeit in den Erhalt des Zustandes – und damit den Wert – des Autos zu stecken. Das lassen sich die Besitzer klassischer Autos einiges kosten: Auf 3,5 Milliarden Euro beziffert BBE den Markt für Reparaturen, Wartung und Restaurierungsarbeiten an Oldtimern. Im Durchschnitt bezahlt jeder Oldtimer-Besitzer jährlich 2.200 Euro für Wartung, Reparatur, Restaurierung und Karosserie-Lackarbeiten. Weil Oldtimer wenig gefahren werden, kostet jeder Kilometer viel Geld: 90 Cent für Wartung, Reparaturen und Reifen – bei anderen Autos liegt der Wert bei 10 Cent je Kilometer.

Youngtimer kosten 700 Euro weniger Die Summe unterscheidet sich leicht zwischen 30 bis 40 Jahre alten Autos und Autos über 40 Jahren, doch im Schnitt beträgt der Unterschied gerade einmal 100 Euro. Wartung und Reparaturen von über 30 Jahre alten Autos ohne H-Kennzeichen kosten im Schnitt 1.840 Euro pro Jahr. Youngtimer sind übrigens deutlich günstiger zu unterhalten: 1.500 Euro geben deren Halter im Schnitt jährlich in Werkstätten aus.