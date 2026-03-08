AMS Kongress
Oldtimer
Auktionen & Events

Diese 9 Ferrari aus der Neuser-Sammlung gibt es zu kaufen

Neuser-Sammlung bei Artcurial-Auktion
9 besondere Ferraris plus 2 exotische Verwandte

Inhalt von

Zur Sammlung des Autohändlers Fritz Neuser gehören 9 besondere Ferraris vom Daytona bis zum Roma und zwei seltene Schweizer Exoten mit Ferrari-Technik. Artcurial versteigert die Sammlung am 15.03.2026 in Paris.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 08.03.2026
Als Favorit speichern
Ferrari 512 Bbi (1983)
Foto: Artcurial Motorcars / Schönfeld

Der Nürnberger Autohändler Fritz Neuser hat mehrere Jahrzehnte Alfa Romeo und Ferrari verkauft. Manche Autos, oft Inzahlungnahmen, hat er behalten; meist, wenn es ein besonders interessantes Modell in außergewöhnlich gutem Zustand war. So ist eine Sammlung von rund 40 Autos zusammengekommen, darunter 9 Ferraris. Nun trennt sich Neuser im Alter von 93 Jahren vom größten Teil seiner Sammlung. Artcurial versteigert die Autos am 15. März 2026 in Paris während einer Auktion mit dem Titel "The Fritz Neuser Collection. Passion of a Ferrari Agent". Die Lots werden ohne Mindestpreis versteigert. Unter den Hammer kommen Autos, Teile und Zubehör.

Radrennfahrer und Autohändler Fritz Neuser

Neuser, 1932 geboren, wollte am Ende des Zweiten Weltkrieges ein ...

