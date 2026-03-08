Diese 9 Ferrari aus der Neuser-Sammlung gibt es zu kaufen

Der Nürnberger Autohändler Fritz Neuser hat mehrere Jahrzehnte Alfa Romeo und Ferrari verkauft. Manche Autos, oft Inzahlungnahmen, hat er behalten; meist, wenn es ein besonders interessantes Modell in außergewöhnlich gutem Zustand war. So ist eine Sammlung von rund 40 Autos zusammengekommen, darunter 9 Ferraris. Nun trennt sich Neuser im Alter von 93 Jahren vom größten Teil seiner Sammlung. Artcurial versteigert die Autos am 15. März 2026 in Paris während einer Auktion mit dem Titel "The Fritz Neuser Collection. Passion of a Ferrari Agent". Die Lots werden ohne Mindestpreis versteigert. Unter den Hammer kommen Autos, Teile und Zubehör.