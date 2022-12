Ferrari 246 Dino GTS von 1973 im Verkauf 40 Jahre fast unberührt

Dieser Ferrari 246 Dino GTS von 1973 ist jetzt bei Girardo & Co. im Verkauf. Er hat seinen originalen Lack und stand lange in einer Sammlung.

Den 246 Dino GT/GTS hat Ferrari von 1969 bis 1974 gebaut. Das Auto sollte die Marke verjüngen und fand sofort viele Fans in den USA. Nur 401 der 1.282 gebauten Exemplare waren für den europäischen Festlandmarkt (Linkslenker) gedacht – der deutlich größere Teil ging an Kunden im damals rasant aufstrebenden US-Markt. Der Turiner Klassik-Spezialist Girardo hat jetzt einen Ferrari 246 Dino GTS von 1973 im Angebot. Das top erhaltene Auto stand zehn Jahre lang unberührt in einer Scheune.

Dieser 246 Dino GTS hat das Ferrari-Werk am 14. Mai 1973 verlassen. Er stammt aus der späten E-Serie und ist in der nicht ganz so häufig bestellten Farbe Bianco Polo Park lackiert (Farbcode 20-W-152). Die Lederausstattung heißt Nero (Bestellcode 161). Der erste Eigentümer war ein Herr Adelio Negri aus dem am südlichen Ufer des Comer Sees gelegenen Lecco. 6,1 Millionen Lire kostete damals der Sportwagen – in Deutschland 38.960 Mark. Zum Vergleich: Porsche verlangte für den 911 Carrera 2.7 RS 34.000 Mark.

Das Auto mit der Chassis-Nummer 06354 blieb bis 1978 bei Negri, dann ging es an den italienischen Händler Romano Pasini. Der hat das Auto in Reggio Emilia auf das neue Kennzeichen RE 325555 zugelassen – dieses Kennzeichen trägt es bis heute. Dann ging der Sportwagen an den Händler Giacomo Campione.

Girardo & Co. Innen ist dieser Ferrari 246 Dino GTS mit schwarzem Leder ausgestattet.

Von Autosammler-Familie gekauft

Im April 1981 kaufte die Familie Campanini aus Poviglio den 246 Diono GTS. Der Familie gehörte damals das große Fiat-Autohaus Autosalone Ivo Giovanardi in Castelnovo di Sotto – und eine gut gepflegte Sammlung hervorragender Sportwagen. In den folgenden 40 Jahren stand der Ferrari trocken in der Sammlung, anscheinend hat ihn nur ganz selten jemand gefahren. In den vergangenen zehn Jahren blieb das Auto komplett unberührt und geriet ein bisschen in Vergessenheit, wie die dicke Staubschicht verrät, die es bei seiner Wiederentdeckung bedeckt hat.

Der 246 Diono GTS trägt noch seinen originalen Lack und die Nummern von Fahrgestell, Motor, Getriebe und Karosserie passen zusammen. Die Fachleute von Girardo gehen davon aus, dass die angezeigte Laufleistung in Höhe von 68.822 Kilometer echt ist. Zum Lieferumfang gehören die originale Bedienungsanleitung, das Hardtop und die Stoffabdeckung, der Wagenheber mit Ledertasche, der damalige Ersatzteilkatalog und das Ersatzrad.

Den Preis des Ferrari 246 Dino GTS verrät Klassikhändler Girardo nur ernsthaft interessierten Kunden. Gepflegte Exemplare kosten aktuell zwischen 340.000 und 460.000 Euro.

Fazit

Der Ferrari 246 Dino GTS war in den frühen 1970er-Jahren ein jugendlicher Sportwagen, der den Kunden auf Anhieb gefiel – insbesondere auf dem US-Markt fand das Auto viele Fans. Das jetzt vom Klassik-Spezialisten Girardo & Co. angebotene Exemplar hat noch seinen originalen Lack, ist weniger als 70.000 Kilometer gelaufen und die Nummern von Fahrgestell, Motor, Getriebe und Karosserie passen zusammen.

Es gab zwei private und zwei gewerbliche Vorbesitzer – in den vergangenen 40 Jahren hat kaum jemand das Auto bewegt. So ein Fahrzeug dürfte nicht allzu oft auf den Markt kommen – dementsprechend könnte der Preis im oberen Bereich der aktuell für Ferrari-246-Dino-GTS-Modelle aufgerufenen Spanne in Höhe von 340.000 bis 460.000 Euro angesiedelt sein.