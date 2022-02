Ferrari 400i one-off Meera S Michelotti (1983) 12-Zylinder-Einzelstück zum Schnäppchenpreis

Diesen Ferrari gab ein Saudi bei Michelotti in Auftrag. Jetzt wird das Einzelstück für vergleichsweise wenig Geld versteigert.

Der 400 oder der 412 gehören sicher nicht zu den meistgesuchten Ferrari, aber zu den interessanten Modellen in der Geschichte des italienischen Sportwagenherstellers. Die schlichte Karosserie des Zwölfzylinder-Frontmotor-Sportwagens gefällt manchen und manchen ist sie etwas zu unauffällig.

Was genau ein Mitglied der saudi-arabischen Königsfamilie motiviert hat, bei Michelotti einen Ferrari 400i zu bestellen, wissen wir nicht. Es soll laut RM Sotheby’s der letzte Ferrari sein, an dem Giovanni Michelotti gearbeitet hat. Das scheint glaubwürdig; der 400i kam 1979 und Michelotti legte 1980 für immer den Zeichenstift aus seiner Hand.

Giovanni Michelotti hat 1.200 Autos gestaltet

BMW Giovanni Michelotti hat den BMW 700 gestaltet - und etwa 1.200 weitere Autos.

Bis dahin hatte er mit dem Design von 1.200 Autos zu tun. Am bekanntesten sind vermutlich BMW 700 und Triumph TR4. Doch auch am BMW 2000 war Michelotti beteiligt – sowie an Dutzenden Ferrari und Maserati. Häufig schuf der Maestro Sondermodelle und Studien für Bertone, Ghia und Vignale. Zum Beispiel das 212 Vignale Coupé von 1952.

Eine besondere Michelotti-Linie scheint es nicht zu geben; dafür sind die von ihm gestalteten Autos zu unterschiedlich. Entsprechend unterscheidet sich auch der Meera deutlich von seinem Ausgangsprodukt, dem Ferrari 400i.

Eine deutliche Sicke teilt den Wagenkörper in ein Oben und Unten. Darauf sitzt das Cockpit wie eine gläserne Kuppel – inklusive Wischer an der Heckscheibe. Ein Detail, das in einem Wüstenstaat nicht unbedingt zwingend erscheint. Im Heck stecken, wie beim Original, vier runde Leuchten, unter der Heckschürze ragen vier angeschrägte Endrohre eines Ansa-Sportauspuffs hervor.

Restauriert für 252.100 Euro

RM Sotheby's Das Cockpit ist mit rotem Leder bezogen, Sitze und Teppiche sind hellbeige.

Cockpit, Mittelkonsole und Lenkrad sind mit rotem Leder bezogen, Sitze und Teppiche sind helbeige. Die Außenfarbe heißt Bianco Fuji. Wie die Mehrzahl der 400i, hat auch dieser ein Automatikgetriebe. Der Kilometerzähler im Tacho steht bei 50 – gut möglich, dass der Meera nie gefahren wurde. Im November 2010 kam das Einzelstück zu Ferrari und wurde restauriert. Für 252.100 Euro wurde der 12-Zylinder-Motor überholt, die Elektrik neu gemacht, die Auspuffanlage ersetzt und einige weitere Arbeiten erledigt. Den aktuellen Wert schätzt RM Sotheby's auf 90.000 bis 110.000 Euro. Die Auktion findet am Mittwoch, 2 Februar 2022 in Dubai statt. Dort muss das Auto auch abgeholt werden.

Fazit

Ein Ferrari-Einzelstück zum Schnäppchenpreis: Der für viel Geld restaurierte Meera von Michelotti soll laut Schätzwert 90.000 bis 110.000 Euro kosten. Er wäre damit nur wenig teurer als ein serienmäßiger 400i, den Classic-Analytics mit 61.200 bis 82.800 Euro bewertet.