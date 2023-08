Barn find mal anders: Diese Ferrari standen 2004 plötzlich im Freien, nachdem Hurrikan Charly den Schuppen weggeblasen hatte, in dem die Sammlung stand. So kamen die Sportwagen ungewollt an die Öffentlichkeit, das Bild der Preziosen ging um die Welt und die Kollektion wurde bekannter, als es der Besitzer wollte. Fast 20 Jahre nach dem stürmischen Outing kommen die teils gut erhaltenen, teils recht ramponierten Sportwagen unter den Hammer.