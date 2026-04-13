Oldtimer für unter 10.000 € auf der Retro Classics Essen

Die Retro Classics Essen fand 2026 zum ersten Mal in diesem Rahmen statt. Hier werden zahlreiche erschwingliche Klassiker präsentiert, die nicht nur Sammler, sondern auch Einsteiger begeistern. Besonders spannend: Viele Modelle sind unter 10.000 Euro zu haben und bieten einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der Oldtimer.

Der Fiat 126 ELX von 1994 ist mit einem Preis von 2.750 Euro das günstigste Fahrzeug auf der Retro Classics Essen. Dieses Modell ist ideal für Einsteiger, die einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der Oldtimer suchen. Mit seinem charmanten Design und der einfachen Technik ist der Fiat 126 ein Klassiker, der sich leicht warten lässt.

VW Polo I: Ein Sammlerstück Ein weiteres Highlight auf der Retro Classics Essen ist der VW Polo I in Manilagrün. Mit nur 24.000 Kilometern auf dem Tacho wird dieses Modell für 11.999 Euro angeboten. Obwohl es knapp über dem Budget von 10.000 Euro liegt, ist es ein echtes Sammlerstück und ein Beispiel für einen gut erhaltenen Klassiker.

Opel Corsa A Cup: Ein Low-Miler Der Opel Corsa A Cup aus erster Hand ist ein weiteres attraktives Angebot auf der Retro Classics Essen. Mit nur 17.000 Kilometern und einem Preis von 9.500 Euro ist dieses Fahrzeug ein hervorragendes Beispiel für einen erschwinglichen Klassiker, der sowohl für den Alltag als auch für Sammler geeignet ist.

Beim Kauf eines Oldtimers unter 10.000 Euro sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Dazu gehören der Zustand des Fahrzeugs, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Wartungskosten. Es ist ratsam, das Fahrzeug vor dem Kauf gründlich zu inspizieren und, wenn möglich, einen Experten hinzuzuziehen.