Oldtimer Galerie Auktion Gstaad 2025: Klassiker aller Jahrzehnte

Oldtimer und Youngtimer aus mehreren Jahrzehnten kommen bei einer Auktion der Oldtimer Galerie in Gstaad unter den Hammer. Das Auktionshaus aus Toffen bei Bern versteigert seit 2017 gegen Jahresende Sammlerautos in dem Schweizer Skiort. Die Auswahl reicht dieses Jahr von einem Bugatti der 30er-Jahre bis zu einem Ferrari 296 GTS, Baujahr 2005. Insgesamt kommen 47 Autos, zwei Motrorräder und einige Automobilia unter den Hammer. Eine Moto Guzzi 500 Superalce von 195 hat mit 10.000 Schweizer Franken (10.700 Euro) den geringsten Schätzpreis. Drei Autos aus der Auktion stellen wir hier vor. In der Galerie finden Sie 15 Autos vom Bugatti bis zum BMW.

Audi Sport Quattro soll 642.000 Euro kosten Teuerstes Los ist ein Audi Sport Quattro von 1985, der 600.000 Schweizer Franken kosten soll, umgerechnet 642.000 Euro. Ein ehrgeiziger Preis, denn zumindest auf dem deutschen Markt notieren die Preise für gut erhaltene Sport Quattro laut Classic Analytics rund 200.000 Euro niedriger. Das Auto war als einer von 48 alpinweißen Sport Quattro gebaut und 1986 an den Erstbesitzer in St. Moritz übergeben worden. Bei einer Generalüberholung im Werk in Ingolstadt bekam das Coupé 1990 einen neuen Motor. Der Verkäufer besitzt das Auto seit 2007 und ließ einige Optimierungen vornehmen. Unter anderem ist ein 400 PS starker Motor von Nothelle eingebaut, ein Heigo-Überrollkäfig installiert und ein Sportfahrwerk von H&R montiert. Der Kilometerstand ist mit 101.250 angegeben, die letzte MFK (Motorfahrzeugkontrolle, Schweizer Hauptuntersuchung) war im August 2025.

Lancia Flaminia von Audrey Hepburn Eine prominente Vorbesitzerin hatte die Lancia Flaminia, die ebenfalls in Gstaad versteigert wird. Die 1967 gebaute Limousine gehörte von 1969 bis 1975 Audrey Dotti, die mit ihrem Mann, dem Psychiater Andrea Dotti, in der Schweiz lebte und unter dem Namen Hepburn als Schauspielerin bekannt war (Frühstück bei Tiffany, 1961). Der aktuelle Verkäufer besitzt das Auto seit 1981 und fuhr es sehr wenig: Im seit 2011 geführten Fahrtenbuch sind 8.500 km vermerkt. Die Berlina bekam im September 2025 einen großen Service und eine frische MFK. Der Schätzpreis liegt bei 30.000 bis 40.000 Schweizer Franken, umgerechnet 32.100 bis 42.800 Euro. Ein Aufschlag für die berühmte Vorbesitzerin scheint da nicht enthalten.

BMW Z8 Roadster Der BMW Z8 ist eines der wenigen Autos, die direkt vom Neuwagen zum Klassiker reifen. Das Design von Henrik Fisker, ein Auftritt im James-Bond-Film "Die Welt ist nicht genug" mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle und der 400-PS-V8 aus dem BMW M5 (E39) sorgen bis heute für eine hohe Begehrlichkeit des nur 5.703-mal gefertigten Zweisitzers. Das Auto, das die Oldtimer Galerie zum Verkauf anbietet, kam 2001 als Neuwagen in die USA. Von dort brachte ihn ein Schweizer mit US-Wohnsitz in den Kanton Zürich. Der aktuelle Besitzer hat das Auto seit 2017. Der Wagen wurde wenig gefahren, regelmäßig gewartet und soll mit 71.200 Kilometern auf der Uhr 175.000 bis 185.000 Schweizer Franken (187.250 bis 197.950 Euro) kosten.