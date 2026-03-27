Das kosteten Magnus Walkers Porsche bei der RM Sotheby's Auktion

Porsche-Sammler Magnus Walker hat sich in einer Online-Auktion von einigen seiner Autos getrennt. Vom 18. bis 25. März 2025 versteigerte das Auktionshaus RM Sotheby's 16 Porsche aus der Sammlung des Designers. Außerdem kamen zahlreiche Accessoires und Ersatzteile unter den Hammer. Der 1967 im britischen Sheffield geborene Walker hat im Alter von 25 Jahren seinen ersten Porsche 911 gekauft. Seither kamen Dutzende dazu, zuletzt gehörten 160 Porsche zu seiner Sammlung.

Urban Outlaw verkauft Teile seiner Sammlung Einen Namen machte er sich als Designer, der seinen eigenen Stil bei Autos und Auftreten pflegt. Seine Autos hat er nach seinen eigenen Vorstellungen verändert; er hat sie lieber individuell als original. Seine 2017 veröffentlichte Autobiografie hat den Titel "Urban Outlaw" – eine Anspielung auf sein Auftreten und seine Haltung gegenüber Autos: "Schmutz macht Dich nicht langsamer" ist der deutsche Untertitel seines Buchs.

Transaxle-Schnäppchen für rund 10.000 Euro Ungewöhnliche Umbauten haben Walker bekannt gemacht, einige davon verkaufte der in Los Angeles lebende Designer während der RM-Sotheby's-Auktion. Das günstigste Modell war ein schwarzer Porsche 944 aus dem Baujahr 1987. Das Transxle-Coupé erzielte einen Verkaufspreis von 9.900 US-Dollar, umgerechnet 8.580 Euro. Der erste 944, den Walker für seine Sammlung gekauft hat, war sieben oder acht Jahre im Besitz des Designers und hat 136.755 Meilen (218.808 km) auf dem Tacho.

Einer der beiden Porsche 928 aus der Auktion darf mit einem Verkaufspreis von 14.300 US-Dollar (12.380 Euro) als Schnäppchen gelten. Das weiße Transaxle-Coupé mit braunem Lederinterieur gehört mit Baujahr 1978 zu den frühen Exemplaren der Baureihe, hat ein Schaltgetriebe und kein Schiebedach. Der andere 928, Oak Green Metallic mit Teilleder in Kork, ging für 30.800 Dollar (26.680 Euro) weg – in etwa das Doppelte. Allerdings können gerade bei dem komplexen Achtzylinder-Coupé vermeintliche Schnäppchen teure Reparaturen verursachen.

Erwartungen übertroffen: frühe Porsche 911 Der teuerste Walker-Porsche aus der Auktion ist ein Porsche 911 S von 1967, der seit 2009 Teil der Sammlung war. Der Elfer hat eine rot lackierte Frontklappe, mit Tratanmuster bezogene Schalensitze und 15-Zoll-Outlaw-Fifteen52-Räder. Der Motor hat die korrekte Nummer, aber 2,3 statt 2,0 Liter Hubraum. Eine kürzere Übersetzung hilft dem Temperament zusätzlich auf die Sprünge. Der Verkaufspreis lag bei 308.000 US-Dollar, umgerechnet 266.720 Euro. Damit liegt der Verkaufspreis rund 50 Prozent über dem Estimate. Deutlich teurer als erwartet war auch ein irirschgrüner 911 aus dem Baujahr 1965. Dieses frühe Modell erzielte 192.500 Dollar (166.790 Euro). Erwartet worden waren 100.000 bis 150.000 Dollar.