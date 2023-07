Beim Brand auf dem Gelände einer Firma für Elektrokleinfahrzeuge in Lauffen am Neckar brannte auch eine benachbarte Halle mit Oldtimern aus. Das Feuer war laut Polizei Heilbronn am Samstag, 23. Juli 2023, gegen 20 Uhr ausgebrochen. Das Gebäude der Firma im Gewerbegebiet "Im Brühl" brannte komplett nieder.

Riesige Rauchwolke

"Die Rauchwolke, die durch den Brand entstand, war so groß, dass sie weit außerhalb des Brandortes zu sehen war", so die Polizei weiter. Laut SWR sei die Rauchsäule bis in den Kreis Ludwigsburg und Heilbronn zu sehen gewesen. Bewohner in Lauffen wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Messungen der Feuerwehr hätten keine Schadstoffbelastung ergeben.