Falsche FIN: So wird ein gefälschter Mercedes 300 SL wieder legal

"Gefälschte Fahrzeuge gelten als Neufahrzeuge mit entsprechend jungem Baujahr, was markenrechtlich und aufgrund der in dem jeweiligen Baujahr nicht mehr zulassungsfähigen Technik eine reguläre Legalisierung ausschließt", so der Bericht weiter.

Forensische Prüfungen machen Legalisierung möglich

Fahrzeuge, die vor der Identitätsverfälschung legal zugelassen waren, können nach einer forensischen Untersuchung ihre ursprüngliche Identität zurückerhalten. Zum Einsatz kommen Methoden wie Magnetooptik, Ultraschall, Röntgen und Spektralanalyse. Wird die Original-VIN zweifelsfrei festgestellt, wird sie in Absprache mit der Zulassungsbehörde erneut am Fahrzeug eingeschlagen – bei frühen 300 SL am Kühlerträger, bei späteren am vorderen Querträger. Der Aufwand liegt bei rund 3.000 bis 3.600 Euro, ist aber angesichts der Wertsteigerung der Fahrzeuge gering.