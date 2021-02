Oldtimer-Messen 2021 Techno Classica 2021 abgesagt

Die Techno Classica Essen ist für 2021 abgesagt. Sie "wird aufgrund der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen weltweiten Lockdown-Maßnahmen und (Ein-)Reisebeschränkungen nicht stattfinden können", so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Und weiter: "Eine Wiederaufnahme des Messebetriebs sowie die Durchführung der Techno Classica Essen zum geplanten Termin im April dieses Jahres wird unter den gegebenen Umständen nicht mehr gewährleistet." Die Oldtimermesse sollte vom 7. bis 11. April 2021 öffnen. Die nächste Techno Classica wird also vom 23. bis 27. März stattfinden.

Rétromobile auf Sommer verlegt

Die ursprünglich für den 3. bis 7. Februar geplante Oldtimermesse Rétromobile in Paris findet nächstes Jahr im Sommer statt. Die 46. Ausgabe wurde wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 2. bis 6. Juni 2021 verlegt. In den Pariser Messehallen sind über 1.000 Oldtimer und Youngtimer von 620 Ausstellern und 120 Clubs zu sehen. Gleichzeitig finden mehrere hochkarätige Auktionen statt.

Retro Classics vom 8. bis 11.07.2021

Die Retro Clasics 2021 ist in den Sommer verschoben worden. Damit findet die Stuttgarter Klassikermesse nun vom 8. bis 11. Juli 2021 statt. Der Termin liegt noch vor dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg. "Die ohnehin bereits angespannte Situation hat sich in den letzten Wochen dramatisch gewandelt", sagt Andreas Herrmann, Geschäftsführer der Retro Messen GmbH. Er gewinnt dem neuen Termin etwas Positives ab und kann sich vorstellen, die Messe "mehr ins Freie auszurichten".

Bremen Classic: Saisoneröffnung online

Messe Bremen/Jan Rathke Die Messe Bremen findet 2021 online statt.

Die Bremen Classic Motorshow hingegen wurde ins Internet verlegt. Die Präsenzmesse, die vom 5. bis 7. Februar in den Bremer Messehallen hätte stattfinden sollen, ist damit abgesagt. "Sehr schweren Herzens", sagt Frank Ruge, Projektleiter der Oldtimermesse und erklärt weiter: "Jetzt wären für alle Beteiligten die Investitionen in die Messe erforderlich und wir können nicht zu 100 Prozent eine Zusage machen, nicht in diesen Zeiten."

Fazit

So schwer die Entscheidung den Veranstaltern gefallen sein muss und so schade es um die Messen ist, die nun abgesagt oder verlegt werden mussten – der klare Kurs ist nur fair gegenüber Ausstellern und Besuchern.