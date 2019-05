Mille-Miglia-Teilnahme (2019) 10.000 Euro – ist es das wert?

Eines vorweg: Die Teilnahme an der Mille Miglia dürfte für die meisten Oldtimer-Fans ein unerfüllbarer Traum bleiben. Nicht nur der Kosten wegen, sondern weil die Voraussetzungen zur Teilnahme kaum erfüllbar sind, vor allem was das richtige Auto angeht. Zwar stehen 876 teilnahmeberechtigte Modelle bzw. Modellversionen auf einer Liste, aber die wenigsten sind in großen Stückzahlen gebaut worden und verfügbar. Allein 35 beispielsweise sind Modelle der Marke S.I.A.T.A. (Società Italiana Applicazioni Trasformazioni Automobilistiche), die in den 50ern hübsche Karossen – meist mit Fiat-Technik – in kleinsten Serien herstellte.

Und doch ist der Besitz auch eines solchen exotischen Autos nur notwendige und nicht hinreichende Bedingung. Die Veranstalter wählen aus dieser Liste nach einem komplizierten Schlüssel nach Bedeutung des Fahrzeugs für das von 1927 bis 1957 ausgetragene Straßenrennen sowie Mischung des Feldes im aktuellen Jahr aus. Und Auswahl haben sie reichlich: Etwa 1.500 Teams bewerben sich auf 430 Startplätze, die zusätzlich durch Sponsoren reduziert werden. Insider rechnen mit etwa 250 frei verfügbaren Plätzen. Wer sein Glück dennoch versuchen will, findet weiter unten entsprechende Tipps dazu.

Mille Miglia Die Autos auf der Mille Miglia sind exotisch, viele hat man noch nie zuvor gesehen - oder kennen Sie den Healy Duncan Drone?

Startgeld, Kost und Logis beliefen sich übrigens 2019 allein auf 9.760 Euro brutto. Darin enthalten ist allerdings eine Uhr von Sponsor Choppard im Wert von etwa 2500 Euro. Um die könnte man die Kosten also rein theoretisch wieder reduzieren. Zusätzlich Geld einplanen sollte man hingegen für ambulante Wartung und Reparaturen des Fahrzeugs. Die kann selbst oder gerade bei hochpreisigen Klassikern angesichts der Distanzen und Beanspruchung einen ziemlichen Aufwand bedeuten. Und wer will schon einen Ausfall bei der teuren Veranstaltung riskieren?

Doch was erwartet einen abgesehen von der Rechnung? Sind die vier Tagesetappen den Aufwand und die Kosten wert? auto motor und sport durfte 2019 in einem Mercedes 300 SL ausprobieren, wie sich 1.800 Kilometer Oldtimerrallye durch Italien anfühlen. Mercedes-Benz Classic ist seit Jahren Sponsor der Mille Miglia. Entsprechend viele Fahrzeuge bringen die Schwaben an den Start, etliche davon auch aus Kundenhand. Begleitet werden sie von einem mehr als 100 Mann starken Team, das die Logistik übernimmt – und vor allem die technische Betreuung der Fahrzeuge.

Sorglos konnten wir also nach der technischen Abnahme am Morgen des 14. Mai tags darauf in Brescia starten, wo die ganze Stadt auf den Beinen ist und scheinbar alle Augen auf die Teilnehmer der Mille gerichtet sind.

Was die Mille Miglia so besonders macht

Womit wir bei den ersten beiden Pluspunkten sind. Beide haben mit Italien als Austragungsland zu tun: Der erste ist die Vielzahl schöner Städte mit historischen Bauten und Plätzen, an denen die Rallye Station macht, wie Ravenna, Assisi, Rom, Siena, Florenz und Bologna. Das zweite sind die autobegeisterten Bewohner, die den lärmenden Rallye-Tross in nahezu jeder der pittoresken Städte enthusiastisch begrüßen: Mit lachenden Gesichtern applaudieren sie den Autos, recken die Daumen oder winken einfach nur, Mädchen werfen Kusshände, Jungs wollen die Fahrer abklatschen („da me cinque!“). Selbst nüchternen Zeitgenossen fällt es schwer, sich dieser ansteckenden Freude zu entziehen. Man winkt zurück, hupt zum Gruß oder öffnet zum x-ten Mal die Flügeltüren, um die „Ahs“ und „Ohs“ zu hören oder kleine Kinder auf dem Schweller für Handyfotos posieren zu lassen. Wem das zu viel ist, der lässt die Türen zu, konzentriert sich auf den nächsten Zeitstempel – und hat dennoch nie das Gefühl, der Spielverderber zu sein.

Mille Miglia Die Begeisterung für die Mille ist in Italien groß.

Die Autobegeisterten bleiben auch unterwegs – sie stehen an Kreisverkehren oder Tankstellen, selbst Regen hält sie nicht ab – und sie sitzen natürlich auch in den anderen Teilnehmer-Fahrzeugen. Das Wir-Gefühl stellt sich bei Oldtimer-Fahren in der Gruppe von selbst ein und führt bei jedem Stopp zu internationalen Benzingesprächen: Autos, die teils nur in zweistelligen Stückzahlen gebaut wurden, regen Automobilbegeisterte automatisch zu Fragen an, die bereitwillig beantwortet werden.

Weiterer Pluspunkt: Die roten Wegweiser-Pfeile der Mille Miglia-Organisatoren sind so zuverlässig auf der ganzen Strecke verteilt, dass es weniger schlimm ist, wenn der Beifahrer mal aus dem Takt kommt oder vom Winken abgelenkt ist: Die Route lässt sich zum überwiegenden Teil auch ohne Roadbook absolvieren, zumal an neuralgischen Punkten in abgesperrten Innenstädten Heerscharen von Helfern dafür sorgen, dass keiner vom rechten Weg abkommt.

Daimler AG 1/52 Bei der Mille Miglia 1955 gewannen Stirling Moss und Beifahrer Denis Jenkinson (Startnummer 722) auf einem solchen Mercedes 300 SLR mit der bis heute unübertroffenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 157,65 km/h. 2019 saß Mercedes Rennfahrerlegende Hans Herrmann auf dem Beifahrersitz - allerdings nur für die Fahrt über die Startrampe. Daimler AG 1/52 Bei der Mille Miglia 1955 gewannen Stirling Moss und Beifahrer Denis Jenkinson (Startnummer 722) auf einem solchen Mercedes 300 SLR mit der bis heute unübertroffenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 157,65 km/h. 2019 saß Mercedes Rennfahrerlegende Hans Herrmann auf dem Beifahrersitz - allerdings nur für die Fahrt über die Startrampe. Daimler AG 2/52 Denn 2019 trat der 300 SLR (W 196 S) nicht mehr an, er rollte nur ehrenhalber von der Rampe. Daimler AG 3/52 Am Steuer saß Formel-1-Pace-Car-Fahrer Bernd Mayländer. Mille Miglia 4/52 Auch an der Mille Miglia 2019 nahmen viele offene Autos teil, wie dieser Fiat 1100 TV Spider mit nur gut 50 PS. Mille Miglia 5/52 Den Abarth 750 gab's mit windschlüpfiger Zagato-Karosse. Mille Miglia 6/52 Die soll der nur 750 Kubikzentimer große und 43 PS starke Motor auf 140 km/h beschleunigen. Mille Miglia 7/52 auto motor und sport durfte mit diesem Mercedes 300 SL an der Mille Miglia 2019 teilnehmen. Gerd Stegmaier 8/52 Den Arbeitsplatz für 1.800 Kilometer prägt das für heutige Verhältnisse dünne Lenkrad mit großem Durchmesser. Gerd Stegmaier 9/52 Die Bedienungsanleitung wurde nicht gebraucht - der 300 SL fährt sich für ein 64 Jahre altes Auto unglaublich problemlos. Gerd Stegmaier 10/52 Der 3,0-Sechszylinder-Direkteinspritzer leistet 215 PS. Klingt nicht viel? Aber der SL wiegt auch nicht viel. Nur etwa 1.300 Kg. So beschleunigt der 300 SL in 7,2 Sekunden auf 100 km/h. Gerd Stegmaier 11/52 Zum Start brauchte der Direkteinspirtzer aber noch eine kleine Reparatur: Die zusätzliche Druckpumpe für den Kaltstart leckte. Gerd Stegmaier 12/52 Die Dichtung war aber schnell getauscht und dann konnte es mit Roadbooks bewaffnet losgehen. Gerd Stegmaier 13/52 Tanken konnte die Besatzung unterwegs selbst an normalen Tankstellen - aber nicht in einen normalen Stutzen. Der im SL hat den Durchmesser eines kräftigen Oberschenkels und lässt einen tief in den 100-Liter-Tank blicken. Auf Wunsch gab es sogar einen 130 Liter Tank, der praktisch den ganzen Kofferraum einnahm - den Rest des Laderaums braucht das Ersatzrad. Gerd Stegmaier 14/52 Bei Pausen sind die Flügeltüren sehr hilfreich. Sie machen zwar das Ein- und Aussteigen nicht leichter, lassen aber die warme Luft aus dem Innenraum. Der Sechszylinder heizt den Insassen gehörig ein. Gerd Stegmaier 15/52 Selbst auf Kopfsteinpflaster federt der 300 SL sehr manierlich. Gerd Stegmaier 16/52 Die Innenperspektive auf der Mille ist oft sehr attraktiv. Daimler AG 17/52 Stimmrecht für den Beifahrer: Wenn der grüßen oder warnen will, hat er einen eigenen Hupknopf. Gerd Stegmaier 18/52 Schnelle Landstraßenetappen sind im 300 SL selbst bei Nacht kein Problem, das Licht ist besser als erwartet. Gerd Stegmaier 19/52 Auch die engsten Gassen nimmt der Mercedes-Sportwagen gelassen: 1,79 Meter Breite sind gemessen an einem modernen Polizeiwagen überschaubar. Gerd Stegmaier 20/52 Schönheiten unter sich: S.I.A.T.A. 1100 Coupé mit Vignale-Karosse sowie Fiat-Technik und Unbekannte in Brescia. Mille Miglia 21/52 Die japanische Besatzung dieses Osca MT4 1100 2AD zeigt den Vorteil offener und kleiner Autos bei Schlauchprüfungen: Der Beifahrer sieht, wann der Reifen den Schlauch überrollt und kann seine eigene Zeitnahme synchron starten. Dank des Baujahres (1949) kam ein guter Koeffizient (1,70) dazu. Am Ende landete der Osca auf einem hervorragenden 21. Rang. Mille Miglia 22/52 Ein Auto ähnlicher Bauart ist der Cisitalia 202 S Spyder MM (links) - er erreichte Rang 24. Für den Gilco Fontan Fiat 1100 Sport (rechts) lief's nicht so gut: Platz 295. Mille Miglia 23/52 Noch einer mit Fiat-1100-Technik: Ermini Berlinetta Motto. Geschlossen macht das Auto optisch was her, die niederländische Besatzung musste aber aufgeben. Mille Miglia 24/52 Vor allem das Heck des Ermini sieht Klasse aus. Mille Miglia 25/52 Der A.C. Ace ist ein bildhübscher britischer Roadster, oder? Sein Sechszylinder mit 2,0 bis 2,6 Liter Hubraum leistete bis zu 173 PS. Aus dem A.C. Ace entstand später die gemeinsam mit Ford entwicklete AC Cobra mit V8-Motor. Mille Miglia 26/52 Zum Thema Exklusivität: Der S.I.A.T.A. Daina Gran Sport Stabilimenti basiert auf Fiat Vierzylinder-Technik mit maximal 1,8 Liter Hubraum. Aber bei Hagerty wurde kürzlich einer für 357.00 Dollar versteigert. Mille Miglia 27/52 Ein Jaguar XK 120 Roadster von 1952 wirkt dagen schon fast profan. Mille Miglia 28/52 Für den Fiat Topolino sind die 1.800 Kilometer der Mille 2019 eine rechte Strapaze, da kann auch die Motorradeskorte nicht helfen. Mille Miglia 29/52 Der Ferrari 212/225 S Export Berlina mit Vignale-Karosse hat kein Leistungsproblem: 210 PS leistet der klassische 60-Grad-V12 mit 2,7 Litern Hubraum. Daimler AG 30/52 Auch das ist die Mille Miglia 2019: Regen und schlechte Sicht in bella Italia. Daimler AG 31/52 Mit diesem 300 SL war Magnus Walker bei der Mille Miglia 2019 unterwegs. Walker ist eigentlich bekannt als Porsche-911-Fan und inzwischen Markenbotschafter der Zuffenhausener. Er besitzt 40 Elfer. Daimler AG 32/52 Viele Etappenziele wurden erst in der Nacht erreicht, hier von einem BMW 328. Daimler AG 33/52 Der vielleicht schönste Lancia: Aurelia B24 Spider. Auch technisch anspruchsvoll: V6 mit 108 PS unter der Fronthaube und Transaxle-Getriebe auf der Hinterachse. Sehr selten und heute gut 400.000 bis über 500.000 Euro teuer. Daimler AG 34/52 Das vielleicht kleinste Auto der Mille Miglia - zumindest für die Insassen: Fiat Siata 750 Sport Fenocchio Mille Miglia 35/52 Ein Porsche 356 passt vom Baujahr her in die Mille, wirkt aber unter den vielen italienischen Autos fast exotisch. Mille Miglia 36/52 Vom Fiat 8V ("otto vue") nahmen 2019 gleich zwei Exemplare teil. Das ist insofern bemerkenswert, als von dem Zweisitzer mit nur 2,0 Liter großen Achtzylinder lediglich 114 Exemplare gebaut wurden. Mille Miglia 37/52 In dieser Version mit Fiat-Karosse wurden sogar nur ca. 30 Stück gebaut. Italienische Karosseriedesigner und - bauer wie Ghia und Zagato bauten zahlreiche andere Formen über den Gitterrohrahmen. Mille Miglia 38/52 Der Ferrari 750 Monza war ein Rennsportwagen mit vier Zylindern. Mille Miglia 39/52 Aus drei Liter Hubraum presst die Maschine 240 PS und veranstaltet dabei einen Höllenlärm, der die Innenstädte bei der Mille Miglia beben lässt. Mille Miglia 40/52 Die Alfa Romeo Giulietta Sprint holt aus 1,3 Liter Hubraum 80 und bei der Veloce-Version 90 PS. Mille Miglia 41/52 Mit nur 880 Kilogramm Leergewicht macht sie bei Sportveranstaltungen auch heute noch eine gute Figur. Mille Miglia 42/52 Die Teams in offenen Vorkriegsautos mussten bei der Mille Miglia 2019 oft frieren Mille Miglia 43/52 Der Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport von 1930 schaffte in der stärksten Version mehr als 100 PS. Mille Miglia 44/52 Alte Gemäuer, alte Autos: typisches Bild der Mille Miglia. Mille Miglia 45/52 So sahen früher Aston Martins aus. Hier ein DB2/4 Mille Miglia 46/52 Der Saab 93 von 1956 hat einen Dreizylinder-Zweitakt-Motor mit 750 Kubikzentimeter Hubraum und 33 PS. Mille Miglia 47/52 Der Maserati A6 GCS Fantuzzi hat einen zwei Liter großen Sechszylinder und 170 PS. Ein solches Autos wird aktuell für gut 2,3 Millionen Euro angeboten. Mille Miglia 48/52 Besonders schöne Spezialkarosse: Alfa Romeo 1900 C SS von Touring. Die bis 2,0 Liter großen Vierzylinder leisteten bis zu 115 PS. Mille Miglia 49/52 Wo in Italien viele Autos stehen, finden sich auch viele Menschen ein. Mille Miglia 50/52 Die A6 Berlinetta mit Pininfarina-Karosse ist der erste Serien-Sportwagen von Maserati. Er hat einen Sechszylinder mit bis zu 90 PS. Mille Miglia 51/52 Der Ferrari 212 Inter Coupé Vignale hat den klassischen Ferrari-V12, hier noch mit 2,6 Liter Hubraum und 150 PS. Mille Miglia 52/52 Vom Healy Duncan Drone sollen lediglich 15 Stück gebaut worden sein. Ein 4-Zylinder von Riley mit 2,4 Liter Hubraum soll ihm gut 100 PS unter die Haube zaubern - trotz Baujahr 1948.

Streckenweise assistieren sogar Polizisten auf Motorrädern und geleiten das Feld über weite Strecken an dichtem Verkehr oder Staus vorbei. In den meisten Regionen ist das Verständnis der anderen Verkehrsteilnehmer überraschend groß – und wann kommt man schon mal in den Genuss einer Polizeieskorte?

Zu guter Letzt bietet die Mille jede Menge Kilometer Oldtimer-Fahren über reizvolle Strecken und gute Kontaktmöglichkeiten zu Fahrern attraktiver Oldtimer aus einer Zeit, in der aufs Karosseriedesign vor allem in ästhetischer Hinsicht großer Wert gelegt wurde. Dazu reicht auch ein Besuch an einer Station. Aber wer die Autos intensiv fahren sehen und hören will, muss eigentlich dabei sein.

Was gegen die Mille Miglia spricht

Klar: Wer an einer Oldtimer-Rallye teilnimmt und Schlauchprüfungen nicht mag, hat ein Problem. Aber die Mille setzt einseitig auf die teils kleinteiligen Sonderprüfungen, wo bestimmte Wegstrecken in einer möglichst auf Hundertstel genauen Zeit durchfahren werden sollen oder mit konstanter Geschwindigkeit zurückgelegt werden wollen (die Zeitnahme löst dabei beim Überfahren eines Schlauches aus, daher der Name). Geschicklichkeitsprüfungen, Manövrieren oder Slalom, wo es auch um Fahrzeugbeherrschung und nicht nur um die der Stoppuhren geht, gibt es hingegen nicht.

Mille Miglia Vorteil kleine Autos oder Vorkriegsmodelle mit freistehenden Rädern: Der Beifahrer kann sehen, wann das Vorderrad bei der Schlauchprüfung die Zeitnahme auslöst.

Außerdem sorgen fahrzeugspezifische Koeffizienten dafür, dass bestimmte Modelle oder Baujahre kaum Chancen auf gute Gesamtplatzierungen haben, Vorkriegsmodelle haben dabei bessere Koeffizienten, obwohl sie dank freistehender Räder für die Schlauchprüfungen eher besser geeignet sind (man sieht, wann der Reifen den Schlauch überrollt).

Den Spaß vermiesen kann einem auch in modernen Autos ein Stau. In Oldtimern mit schwergängiger Lenkung und eventueller Hitzeempfindlichkeit potenziert sich der Unmut. 2019 musste man den Eindruck gewinnen, dass auch die Routenführung an einem Freitagnachmittag das Problem war. Ab einem gewissen Grad der Verkehrsdichte kann auch eine Polizeieskorte nichts mehr ausrichten.

Womit wir bei einem weiteren kritischen Punkt wären: Viele Teilnehmer verlieren, drohende Zeitstrafen vor Augen, jeglichen Sinn für Prioritäten, fahren weiter so, als wäre die Eskorte noch da, blockieren den Gegenverkehr, missachten rote Ampeln und fahren rücksichtslos. Besonders ärgerlich ist es, wenn sich auch manche der zahlreichen Service-Fahrzeuge an der wilden Fahrt beteiligen und versuchen, von den Durchleitungen der Polizei zu profitieren.

Fazit

Nicht alles an der Mille Miglia ist so gut, wie der Preis hoch ist. So hat die Routenführung trotz der vielen Highlights, für die kaum Zeit bleibt, auch öde Längen. Wenn dann ein Stau hinzukommt, kippt das Verhältnis zwischen attraktiver Oldtimer-Reise und nervigem Stop and Go durch gesichtslose Industriegebiete.

Andererseits betreibt die Organisation einen irrwitzigen (und teuren) Aufwand, um die Rallye sicher und möglichst reibungslos an die schönsten Plätze Italiens zu bringen: Einmal durch die engen Gassen Bolognas oder Sienas, in denen begeistertes Publikum Spalier steht, bis sich die Piazza Maggiore oder die berühmte Piazza del Campo vor der Motorhaube öffnet – der Faszination solcher Eindrücke kann sich kaum einer entziehen.

Wer die Mille als Außenstehender genießen will, dem seien der Mittagsstopp in Fabriano und die Durchfahrten von Assisi sowie Perugia (2019 am Donnerstag) sowie die Ankunft im traumhaft schönen Bologna tags darauf empfohlen. Eine Mitfahrt auf der Route hingegen ist für Besucher nicht empfehlenswert. Für Teilnehmer ist es trotz gelegentlicher Längen ein Wahnsinns-Erlebnis, von dem sich zu träumen lohnt.