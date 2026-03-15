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Überraschung beim Spritverbrauch: BMW 2002 im Original-Test von 1986

BMW 2002 (1968) im historischen Test
Überraschung beim Spritverbrauch

Inhalt von

Der kraftvolle Motor des viertürigen 2000 und die schlichte Karosserie des kleineren 1600-2 ergeben im sportlich-schnellen 2002 ein reizvolles Ganzes. auto motor und sport testete in Heft 4/1968 den BMW 2002.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.03.2026
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75 Jahre AMS BMW 2002
Foto: Julius Weitmann

Im 2002 kombinierte BMW 1968 die kompakte Karosserie des 1600-2 und den Zweilitermotor der "Neuen Klasse". Der kräftige Antrieb machte aus dem kompakten Zweitürer eine Sportlimousine, die in direkter Konkurrenz zur Alfa Romeo Giulia stand. Der 02 war mit Vierzylindermotoren der Baureihe M10 lieferbar. Die Leistung reichte von 75 PS im Einstiegsmodell 1502 bis 170 PS im Turbo. Neben der Limousine, die BMW 827.535-mal verkaufte, gab es auch ein Cabrio. Nachfolger des Nullzwo wurde ab 1975 der BMW 3er. Die Baureihe wird seit 2019 in siebter Generation produziert.

Der originale Test des BMW 2002

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