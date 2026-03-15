Überraschung beim Spritverbrauch: BMW 2002 im Original-Test von 1986

Im 2002 kombinierte BMW 1968 die kompakte Karosserie des 1600-2 und den Zweilitermotor der "Neuen Klasse". Der kräftige Antrieb machte aus dem kompakten Zweitürer eine Sportlimousine, die in direkter Konkurrenz zur Alfa Romeo Giulia stand. Der 02 war mit Vierzylindermotoren der Baureihe M10 lieferbar. Die Leistung reichte von 75 PS im Einstiegsmodell 1502 bis 170 PS im Turbo. Neben der Limousine, die BMW 827.535-mal verkaufte, gab es auch ein Cabrio. Nachfolger des Nullzwo wurde ab 1975 der BMW 3er. Die Baureihe wird seit 2019 in siebter Generation produziert.