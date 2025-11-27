Paul Walkers Ford GT auf bringatrailer.com: Sportwagen-Rarität von 2005

Dieser Ford GT des Modelljahres 2005 gehört zu nur 14 Exemplaren, die im Farbton Mark IV Red und ohne die typischen Rennstreifen ausgeliefert wurden. Der Wagen war Teil von Paul Walkers "Always Evolving Collection" und weist eine dokumentierte Nutzung in Virginia, Kalifornien und Montana auf. Der digitale Kilometerzähler zeigt 3.700 Meilen (5.955 km). Einige Tage vor Ende der Auktion stand das Höchstgebot bei 550.000 US-Dollar (umgerechnet rund 475.000 Euro). Auf dem deutschen Markt ist ein Ford GT in gutem Zustand laut Classic-Analytics rund 340.000 Euro wert. Den höchsten Preis für einen GT 40 auf bringatrailer.com erzielte im August 2025 ein Exemplar aus der Heritage Edition mit 962 Meilen (1.308 km) Laufleistung. Dieses Auto wurde für 850.000 US-Dollar verkauft.

Sportwagen im Retro-Design Der von Camilo Pardo entworfene GT zitiert die Le-Mans-Siegerfahrzeuge der 1960er-Jahre und basiert auf einer Aluminiumkarosserie über einem extrudierten Spaceframe. Dieses Exemplar trägt HID-Scheinwerfer, einen Frontsplitter, einen Heckdiffusor, seitliche Lufteinlässe und eine zweiflutige Mittelauspuffanlage. Modifikationen umfassen ADV.1-Felgen in 19 und 20 Zoll, Penske-Dämpfer sowie ein nachgerüstetes Abgassystem. Ein zusätzlicher Satz BBS-Schmiederäder gehört zum Lieferumfang.

Innenraum mit GT40-Zitaten Der Innenraum ist in schwarzem Leder ausgeführt, kombiniert mit freiliegenden Aluminiumflächen und Gummi-Bodenmatten. Die manuell verstellbaren Sparco-Sitze besitzen Carbon-Schalen und GT40-typische Belüftungsösen. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, McIntosh-CD-Radio, schlüsselloser Zugang und Startknopf. Vor dem Fahrer sitzt ein GT40-inspiriertes Instrumentenlayout mit zentralem Drehzahlmesser (bei 6.500/min setzt der Begrenzer ein) und einem seitlich angeordneten 220-mph-Tacho (354 km/h).

Kompressorgeladener 5,4-Liter-V8 Der 5,4-Liter-DOHC-V8-Mittelmotor hat einen Lysholm-Schraubenkompressor, einen Ladeluftkühler und Trockensumpfschmierung. Ab Werk leistet er 550 PS. Das Drehmoment liegt bei 678 Newtonmeter. Der GT 40 bekam nachträglich ein Accufab-Drosselklappengehäuse, ein ECU-Tuning und ein modifiziertes Abgassystem. Eine Wartung im November 2025 umfasste Ölwechsel, neue Zündkerzen, Kraftstofffilter, Luftmassenmesser und Batterie. Ein Steve-Saleen-Autogramm ziert einen der Querträger. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Ricardo-Getriebe und ein Helical-Sperrdifferenzial.

Der GT steht auf Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen, während die Brembo-Bremsanlage mit rot lackierten Vierkolben-Sätteln und gelochten sowie belüfteten Scheiben arbeitet (355 mm vorne, 335 mm hinten). Die verbauten Motoranpassungen sind laut Verkäufer nicht CARB-konform; zuletzt bestand der Wagen eine kalifornische Abgasuntersuchung im Dezember 2007. Der Carfax-Report enthält keine Hinweise auf Unfälle oder andere Beschädigungen. Der Montana Title enthält ebenfalls keine Hinweise.