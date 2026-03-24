Rallye-Legenden: Sonderausstellung im Nationalen Automuseum

Das Nationale Automuseum The Loh Collection kündigt für den 28. März 2026 eine neue Sonderausstellung mit dem Titel "Rallye Legenden — Zeitreise auf Asphalt, Schotter und Schnee" an. Die Ausstellung vermittelt Anlass, Technik und Emotionen des Rallyesports von den Anfängen bis in die Gegenwart. Der Rundgang richtet sich sowohl an Enthusiasten als auch an Neulinge des Motorsports und setzt die Reihe international beachteter Ausstellungen des Museums konsequent fort.

Die Sonderschau: über zwei Dutzend Rallye-Autos Die Bandbreite der Ausstellung spannt den Bogen von Vorkriegsmodellen, wie sie etwa bei der Rallye Monte Carlo an den Start gingen, bis zu aktuellen Fahrzeugen der Rallye-Weltmeisterschaft. Neben Ikonen der Gruppe-4- und Gruppe-B-Zeit sind auch technologische Meisterleistungen der WRC-Ära vertreten. Modelle wie der Lancia Stratos, Opel Ascona 400, Audi quattro oder der Subaru Impreza WRC von Weltmeister Petter Solberg dokumentieren die Entwicklung des Rallye-Fahrzeugs über mehrere Jahrzehnte.

Die Ausstellung integriert zudem Meilensteine der Rallye Dakar und deckt ein breites Markenspektrum von Bentley, Mini, Mercedes-Benz, Porsche und Peugeot bis hin zu Subaru und Volkswagen ab. Über zwei Dutzend Fahrzeuge, die von Größen wie Walter Röhrl, Carlos Sainz oder Sébastien Loeb bewegt wurden, sind Teil der Ausstellung.

Das Loh-Museum: 130 Fahrzeuge aus 140 Jahren Über die Rallye-Sonderausstellung hinaus zeigt die Loh Collection mit rund 130 ausgesuchten Fahrzeugen rund 140 Jahre Automobilgeschichte. In einer Kulisse aus historischer Industriearchitektur sind Grand-Prix-Rennwagen, Le-Mans-Sieger, DTM-Fahrzeuge und zahlreiche Einzelstücke zu sehen.

Seit der Eröffnung im Juli 2023 wurde die Ausstellung mehrfach ausgezeichnet, darunter von der FIA mit dem Heritage Cup. Mehr als 200.000 internationale Gäste besuchten bisher das Museum. Auf Instagram hat die Ausstellung 111.000 Follower. Unternehmer Friedhelm Loh, Initiator der Sammlung, freut sich über die Resonanz: "Als ich vor Jahrzehnten aus Bewunderung für die Leistungen der Ingenieure und Designer mit dem Aufbau meiner Sammlung begonnen habe, war ihr heutiger Umfang noch nicht abzusehen. Das große Besucherinteresse bestätigt mich darin, dass es die richtige Entscheidung war, diese Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Das Buch zur Ausstellung Parallel zur Ausstellung erscheint im Motorbuch-Verlag das Buch "Rallye Legenden — Zeitreise auf Asphalt, Schotter und Schnee" von Jörg Walz mit einem Vorwort von Christian Geistdörfer. Das Buch hat 208 Seiten, kostet 39,90 Euro und ist über motorbuch-versand.de bestellbar.