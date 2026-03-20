Range Rover Classic Restomod: 90er-Jahre Offroader mit 500 PS

Der TRRC bleibt optisch nah am Original, fährt technisch aber deutlich moderner als das Original. Die Basis sind zweitürige Range Rover aus den frühen 1990er-Jahren. Die Fahrzeuge werden komplett zerlegt und neu aufgebaut. Unter der Motorhaube hat ein moderner V8 mit 6,2 Liter Hubraum und 500 PS sein Zuhause. Die Kraftübertragung erfolgt mittels einer Achtgangautomatik. Zum Vergleich: Die stärkste Serienversion des Originals mit 4,2 Liter Hubraum kam auf 202 PS.

Die Mehrleistung verlangt nach entsprechender Peripherie. Twisted überarbeitet Fahrwerk, Lager und Bremsen grundlegend. Sechs Kolben an der Vorderachse und vier Kolben hinten sollen die Leistung einfangen. Gleichzeitig bleibt der Anspruch klar. Der TRRC soll kein harter Sportler sein, sondern ein komfortabler Range Rover mit deutlich mehr Reserven. Fahrdynamisch orientiert sich das Konzept an den bekannten Twisted-Umbauten auf Defender-Basis, wird aber speziell auf den Classic abgestimmt. Ziel ist ein spürbar präziseres Fahrverhalten ohne Verlust der typischen Gelassenheit.

Neue Karosse mit vertrauten Linien Optisch bleibt der TRRC bewusst nah am Vorbild, wirkt aber in den Details moderner und sauberer verarbeitet. Twisted kombiniert Elemente verschiedener Baujahre und fertigt die komplette Karosserie neu. Statt der originalen Blechteile kommen handgeformte Aluminiumkomponenten zum Einsatz. Auf Wunsch entfällt die klassische Dachoptik. Dann wird die C-Säule in Wagenfarbe lackiert, was den Zweitürer optisch streckt. Außerdem steht die Front etwas tiefer.

Auch innen bleibt die Grundidee erhalten, wird aber spürbar modernisiert. Die Sitzposition fällt tiefer aus und die Übersicht soll sich verbessern. Leder, zusätzliche Dämmung und ein neues Audiosystem sorgen für Komfort.

Selten und teuer Twisted will pro Jahr maximal zwölf Fahrzeuge bauen. Als Basis dienen ausgewählte Range Rover Classic aus den Jahren 1990 bis 1992, die vollständig restauriert werden. Der Preis startet bei 350.000 Pfund, umgerechnet rund 405.150 Euro. Die Produktion für 2026 ist bereits ausverkauft. Auch darüber hinaus ist die Nachfrage laut Hersteller hoch.