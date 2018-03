Andreas Of

Mit dem Privatmarkt auf der Messepiazza Ost beginnt die Oldtimer-Messe Retro Classics schon vor der Messe: Besucher, die aus einem der Parkhäuser, vom Flughafen oder aus der S-Bahn zum Eingang Ost laufen, kommen schon draußen an den ersten Offerten vorbei und in Versuchung. Dabei lockt Gewöhnliches ebenso wie Rares.

Auf den ersten Blick banaler W 124

Ein auf den ersten Blick gewöhnliches W 124 T-Modell gibt sich bei näherem Hinsehen als Rarität zu erkennen: Der S 124 kam 1989 als 300 TE auf die Welt und fuhr so auch zwei Jahre und 90.000 Kilometer lang herum. Anschließend flogen Motor, Fahrwerk, Bremsen raus und AMG-Teile rein: Der Besitzer in den nachtgrünen Langstreckenkreuzer mächtig Geld, ließ einen 6.0-V8 einbauen, die Bremsanlage durch Teile von Brembo und vom R 129 ersetzen. Jetzt steht der E60 T mit 398.300 Kilometern und frischem TÜV zum Verkauf. Eine Reihe weiter wartet ein 190E 2.6 auf einen Käufer – der Baby-Benz mit dem feinen Sechszylinder mit AMG-Optikpaket und Recaro-Sitzen soll 12.000 Euro kosten. Für 15.000 Euro steht direkt daneben im reizvollen Kontrast ein weit mächtigerer W 140 400 SE für 15.000 Euro. Viel Auto für’s Geld, aber auch viel Geld für’s Auto.

Teurer Quattro ohne Turbo

Messen als solchen wird ja gern ein leichter Hang zur Preis-Übertreiberei vorgeworfen. Dieses Vorurteil bestätigt sich bei vielen Offerten nicht, bei manchen jedoch schon: Ob ein Audi Quattro Coupé von 1986 wirklich für 23.000 Euro einen Liebhaber findet? Vor einigen Jahren gab es dafür mit Glück noch gute Urquattros.

Bürgerliches und Importiertes

Der Retro Classics im Speziellen wird ja gern vorgeworfen, sehr viele Porsche 911 und Mercedes SL zu beherbergen. Das tut sie auch zweifellos. Doch da gibt es ja noch die anderen – und zwar nicht nur in Halle 7, wo alles aus Italien kommt. Nach Alfa, Cadillac, Jaguar, Ford oder Peugeot muss keiner lange suchen.

Draußen steht zum Beispiel ein weißer Renault 4, der aus Italien kommt und volksnahe 5.700 Euro kosten soll. Drinnen steht ein roter Opel Kadett C auf ATS-Rädern. Das 75er-Modell soll 8.700 Euro kosten. Was uns sonst noch alles aufgefallen ist, sehen Sie in der Fotoshow.