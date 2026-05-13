Saab-Ausverkauf: Die letzten Saab aus Trollhättan werden verscherbelt

Das schwedische Auktionshaus Klaravik versteigert vom 21. bis 30. Mai 2026 die letzten Saab aus Trollhättan. Es sind die letzten Autos, die Saab im westschwedischen Stammwerk gebaut hat. Unter den acht Autos sind drei Vorserienexemplare des Saab 9-3 und vier Prototypen von NEVS sowie vermutlich der einzige Hengchi 5 Prototype, der in Schweden existiert. Die Autos werden ohne Mindestpreis in einer Online-Auktion versteigert. Die Auktion endet am 30. Mai mit einem Event in Trollhättan. Um 10 Uhr wird die ehemalige Saab-Fabrik noch einmal öffnen. Um 11 Uhr endet die Gebotsfrist für die ersten Lots.

Vorserienautos und Elektro-Prototypen Die Prototypen aus den Jahren 2014 bis 2018 stammen aus der letzten Ära der Saab-Nachfolgefirma NEVS. Der Investor hatte 2012 die Konkursmasse von Saab-Automobile AB übernommen. Die Firma hatte Elektroautos auf Basis des 9-3 entwickelt. Einer der Prototypen hat Radnabenmotoren, einer fährt autonom. Auch einen 9-3 mit rein elektrischem Antrieb und einen mit Range Extender gibt es zu kaufen.

Die drei Vorserienautos mit Verbrennungsmotor sind laut Auktionshaus in einem fahrfähigen Zustand. Der 9-3 und die beiden 9-3 Aero aus dem Baujahr 2014 haben Laufleistungen zwischen 18.430 und 58.460 Kilometern. Die 9-3 zählen zu den letzten Autos, die Saab in Trollhättan gebaut hat; kurzzeitig gab es Hoffnung auf ein Comeback der Marke. Nachdem General Motors die Marke 2010 an Spyker verkauft hatte, ging die Firma 2011 in die Insolvenz. Die Ersatzteilversorgung übernahm Orio AB, später Hedin Parts and Logistics AB.

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Der Saab-Nachfolger NEVS Das Werk übernahm 2012 National Electric Vehicle Sweden (NEVS). Eine geplante Wiederaufnahme der 9-3-Produktion kam nicht zustande, nachdem ein Investor seine Finanzierungszusage zurückgezogen hatte. Im Jahr 2014 verlor die Firma während eines Gläubigerschutzverfahrens die Rechte an der Marke Saab.

NEVS versuchte mehrfach, Kooperationspartner und Investoren zu finden, um Elektroautos zu entwickeln. Unter anderem gab es Kooperationen mit Koenigsegg und Sono Motors. Nach gescheiterten Verhandlungen des chinesischen Mehrheitseigentümers Evergrande mit Investoren kündigte NEVS 2023 an, 320 von 340 Mitarbeitern am Standort Trollhättan zu entlassen und verkaufte 80 Prozent des Werks an das schwedische Unternehmen Stehanga Invest. Ende 2024 ging NEVS in die Insolvenz und verkauft die restlichen 20 Prozent der Anteile am Werk an Stehanga.

Das Luftfahrt-Unternehmen Saab hatte 1947 sein erstes Auto vorgestellt, den 92. Der Zweitürer mit Zweitaktmotor hatte eine vom Flugzeugbau inspirierte, aerodynamische Form und ging 1949 in Serie. Später wurde Saab mit Erfolgen bei Rallyes bekannt und war 1975 mit dem 99 Turbo einer der Pioniere der Turboaufladung bei Benzinmotoren in Pkw. Die Technik wurde zum Markenzeichen des schwedischen Herstellers. Von 1989 bis 2009 war Saab Automobile Teil des General-Motors-Konzerns.