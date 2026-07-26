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Auktionen & Events

Hier werden Widebody-Träume wahr: 40 rare Modelle in Online-Auktion

Tuning der 80er und 90er unterm Hammer
Sind Widebody-Mercedes wieder gefragt?

Die 1980er und 1990er Jahre waren eine Ära des automobilen Exzesses, in der Tuner wie AMG und Brabus klassische Mercedes-Modelle in Kunstwerke verwandelten. Besonders die Widebody-Umbauten erlangten Kultstatus. Mit der bevorstehenden Online-Auktion der Patina Collective bietet sich Enthusiasten nun eine seltene Gelegenheit, einige dieser Ikonen zu erwerben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
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Mercedes-Benz 560 SEC ABC Exclusive Widebody (1986)
Foto: Broad Arrow

Die Patina Collective umfasst 40 außergewöhnliche Mercedes-Benz-Modelle aus den 1980er und 1990er Jahren, die alle ohne Mindestpreis versteigert werden. Darunter befindet sich ein äußerst seltener Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 von 1993. Dieses Modell wurde noch vor der Integration von AMG in den Daimler-Konzern entwickelt und verfügt über einen von AMG modifizierten M119-V8-Motor mit sechs Litern Hubraum. Mit einem Schätzwert zwischen 150.000 und 180.000 US-Dollar gehört dieses Fahrzeug zu den Spitzenreitern der Auktion.

Ein weiteres Highlight ist ein Mercedes-Benz 560 SEC ABC-Exclusive Widebody aus dem Jahr 1986. Dieses Coupé beeindruckt mit einer Baroloroten Lackierung, Gotti-Felgen und einem Schätzpreis von bis zu 60.000 US-Dollar. Die breite Karosserie sowie periodenkorrekte Tuning-Elemente wie Recaro-Sitze machen dieses Fahrzeug zu einem echten Hingucker.

Widebody-Trend: Kultstatus und Marktwert

Widebody-Fahrzeuge wie der Mercedes-Benz 190E Schulz-Getzke Widebody stehen exemplarisch für das Tuning der späten 80er Jahre. Dieses Modell kombiniert eine auffällige Silbermetallic-Lackierung mit tief ausgestellten Radläufen und einem markanten Heckspoiler. Der Schätzpreis liegt zwischen 45.000 und 55.000 US-Dollar – ein Indikator für die steigende Nachfrage nach solchen Umbauten.

Laut Experten wie William Cooper von Broad Arrow Auctions repräsentieren diese Fahrzeuge nicht nur eine Ära wilder Designs, sondern sprechen auch eine neue Generation von Sammlern an. Diese suchen nach einzigartigen Stücken mit Geschichte und Charakter, die sich deutlich von klassischen Serienfahrzeugen abheben.

Herausforderungen bei Reimporten

Viele Modelle der Patina Collective wurden ursprünglich nicht für den US-Markt gebaut, was potenzielle Käufer vor Herausforderungen stellt – insbesondere bei Reimporten und Zulassungsfragen. Ein Beispiel ist das Schulz-Cabrio auf Basis des Mercedes-Benz W201, das durch den deutschen Coachbuilder Erich Schulz zum Cabriolet umgebaut wurde. Solche Raritäten erfordern oft umfangreiche technische Überholungen nach längerer Lagerung.

Auktion ohne Mindestpreis: Chancen und Risiken

Die Entscheidung, alle Fahrzeuge ohne Mindestpreis anzubieten, sorgt für Spannung unter Bietern. Während dies die Möglichkeit bietet, seltene Modelle zu attraktiven Preisen zu erwerben, birgt es auch Unsicherheiten hinsichtlich des finalen Zuschlagspreises. Die Auktion findet vom 10. bis zum 21. August online statt – ein Event, das sowohl Sammler als auch Investoren anzieht.

Fazit