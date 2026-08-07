Ronaldo zeigt seine Auto-Garage: Das sind „meine Spielzeuge“

Die Aufnahmen zeigen einige der exklusivsten Sportwagen und Hypercars der Welt, darunter mehrere Ferrari und Bugatti. Im Vordergrund stehen ein Ferrari Daytona SP3 sowie ein Ferrari Monza SP1. Daneben ist ein Bugatti Centodieci zu sehen, eines der seltensten Serienfahrzeuge der Welt. Im Hintergrund ist außerdem ein weißer Bugatti Chiron zu erkennen. Weitere Fahrzeuge sind teilweise verdeckt und lassen sich deshalb nicht zweifelsfrei identifizieren. Vermutlich aber sind es: Ferrari Purosangue, ein SF90 Stradale oder 296 GTB. Andere Modelle lassen sich kaum erkennen.

Einige der wertvollsten Modelle seiner Sammlung Der Bugatti Centodieci dürfte das wertvollste Fahrzeug auf den aktuellen Fotos sein. Das Hypercar wurde auf lediglich zehn Exemplare limitiert und basiert technisch auf dem Chiron. Medienberichten zufolge soll Ronaldo das Fahrzeug bereits vor einigen Jahren bestellt haben. Je nach Quelle wird sein heutiger Marktwert auf deutlich über acht Millionen Euro geschätzt.

Ebenfalls im Mittelpunkt steht der Ferrari Daytona SP3. Das auf 599 Exemplare limitierte Modell zählt zu den begehrtesten Ferrari der vergangenen Jahre. Direkt dahinter steht ein Ferrari Monza SP1. Der offene Einsitzer gehört zur sogenannten Icona-Baureihe und orientiert sich optisch an historischen Ferrari-Rennwagen der 1950er-Jahre.

Im Hintergrund der Aufnahmen ist zudem ein weißer Bugatti Chiron zu sehen. Das Hypercar gehört bereits seit mehreren Jahren zu Ronaldos Sammlung. Zusammen mit dem Centodieci und dem älteren Bugatti Veyron besitzt der 41-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten gleich drei der exklusivsten Modelle der französischen Marke.

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Unabhängig von den aktuellen Bildern gilt Ronaldos Garage seit Jahren als eine der umfangreichsten Autosammlungen im Profifußball. Zu den bekannten Fahrzeugen gehören unter anderem ein McLaren Senna, ein McLaren Speedtail, ein Lamborghini Aventador, mehrere Rolls-Royce-Modelle, Bentley sowie ein Mercedes-AMG One.

Ronaldo kauft Autos für seine Sammlung Im Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan sagte Cristiano Ronaldo im November 2025, dass er inzwischen selbst nicht mehr genau wisse, wie viele Autos er besitzt. Er schätze den Bestand auf rund 40 oder 41 Fahrzeuge. "Wenn ich ein Auto kaufe, ist es für die Sammlung. Ich werde es nicht fahren", sagte er. Viele seiner Fahrzeuge sind streng limitiert und gehören zu den begehrtesten Modellen ihrer Hersteller. Sein zu diesem Zeitpunkt letztes Auto sei ein Bugatti Tourbillon.

Das auf 250 Exemplare limitierte Hypercar wurde 2024 als Nachfolger des Chiron vorgestellt und kombiniert einen frei saugenden 8,3-Liter-V16-Motor mit drei Elektromotoren. Zusammen leisten sie 1.800 PS.

Wie wertvoll ist seine Sammlung? Einen offiziellen Gesamtwert seiner Autosammlung hat Ronaldo nie genannt. Bereits einzelne Fahrzeuge erreichen Marktwerte von mehreren Millionen Euro. Dazu zählen unter anderem der Bugatti Centodieci und der Ferrari Daytona SP3. Verschiedene Medien schätzen den Gesamtwert der Sammlung deshalb auf deutlich mehr als 20 Millionen Euro.

Wie reich ist Ronaldo?Cristiano Ronaldo wurde am 5.2.1985 auf Madeira geboren und begann seine Profikarriere bei Sporting Lissabon. Über Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin wechselte er Ende 2022 zum saudi-arabischen Club Al-Nassr. Mit fünf Champions-League-Titeln, fünf Ballon-d'Or-Auszeichnungen und mehr als 900 Pflichtspieltoren zählt er zu den erfolgreichsten Fußballern der Geschichte. Zudem ist Ronaldo Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft und hält zahlreiche internationale Bestmarken.



Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" verfügt er inzwischen über ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit zählt er zu den wenigen aktiven Sportlern weltweit, die den Milliardärsstatus erreicht haben.