Mercedes 560 SL: Dieser R107 gehörte einst Donald Trump

Der Mercedes-Benz 560 SL wurde zwischen 1985 und 1989 exklusiv für den US-Markt produziert. Mit seinem 5,6-Liter-V8-Motor und einer Leistung von bis zu 242 PS war er das Spitzenmodell der R107-Baureihe. Die charakteristischen US-Stoßfänger und Sealed-Beam-Scheinwerfer unterstreichen seine amerikanische Herkunft. Technisch basiert der 560 SL auf der S-Klasse jener Zeit, was ihn zu einem komfortablen und zuverlässigen Cruiser macht.

Die Geschichte des Trump-SL Dieses spezielle Exemplar wurde 1987 von Donald Trump als Geschenk für seine damalige Ehefrau Ivana Trump gekauft. Mit nur 19.000 Kilometern auf dem Tacho und einer lückenlosen Dokumentation, inklusive eines Originalbriefs von Ivana Trump, ist dieser Roadster ein echtes Sammlerstück. Nach der Scheidung der Trumps wechselte der Wagen mehrfach den Besitzer, bevor er 2014 nach Deutschland importiert wurde.

Marktwert und Promi-Bonus Der Markt für die R107-Baureihe ist relativ stabil, mit Preisen zwischen 30.000 und 50.000 Euro für gut erhaltene Exemplare. Fahrzeuge mit prominenter Vergangenheit können jedoch deutlich höhere Preise erzielen. Für den Trump-SL wurden bereits Angebote von bis zu 110.000 Euro gemacht, die jedoch vom Verkäufer abgelehnt wurden. Die Polarisierung des Namens Trump könnte den Käuferkreis in Deutschland einschränken, während in den USA ein höherer Preis realisierbar wäre.

Risiken und Chancen beim Kauf Ein Fahrzeug mit einer solchen Historie ist nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch eine Aussage. Potenzielle Käufer sollten sich der politischen und gesellschaftlichen Implikationen bewusst sein. Technisch ist der 560 SL robust, jedoch sollten typische Schwachstellen wie Rost und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen geprüft werden. Eine gründliche Inspektion und die Berücksichtigung der Importkosten sind ebenfalls entscheidend.