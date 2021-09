Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 5: Einzigartiges

Autos mit Seltenheitswert faszinieren. In Folge 5 suchen die Kiesplatz-Könige daher Gebrauchte, die aktuell nur in einstelliger Anzahl angeboten werden.

Um streng limitierte Sondermodelle geht es in dieser Ausgabe nicht – so viel schonmal vorab. Nein, Gegenstand des Suchauftrags sind Gebrauchtwagen, die aus verschiedenen Gründen nicht die ganz große Fangemeinde in Deutschland ihr Eigen nennen dürfen – doch das könnte sich ja jetzt ändern. Die Kiesplatz-Könige Jens Dralle und Sebastian Renz beleuchten in Folge 5 den ganz besonderen Charme japanischer Autos aus den frühen 1980er-Jahren, britischer Ingenieurskunst und französischem Präsidenten-Flair mit Anhängerkupplung. Kurioser ging es bislang noch nicht zu. Und seltener auch nicht.

Haben Sie sich in eines der Autos verliebt? Welcher seltene Gebrauchtwagen ist Ihr Favorit?

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an redaktion_ams@motorpresse.de.