Warum Renault 100 Autos aus der Sammlung verkauft

Artcurial versteigert Anfang Dezember 2025 Teile des Tafelsilbers von Renault: Während der Auktion The Renault Icons kommen in Fleins-sur-Seine 100 Prototypen, Straßenautos und Rennwagen unter den Hammer. Allein 20 Formel-1-Autos stehen zum Verkauf. Einige der Fahrzeuge kommen zum ersten Mal auf den Markt. Der französische Autohersteller bereinigt mit der Auktion seine Sammlung um Dubletten.

Renault will 2027 ein Museum eröffnen Zur Sammlung gehören 600 Autos. Dazu kommen Prototypen, Modelle, Motoren und weitere Ausstellungsstücke. Nach der Auktion soll von jedem Fahrzeug, das Renault seit 1898 gebaut hat, ein Exemplar in der Sammlung bleiben. Renault räumt auf, weil die Marke ein Museum plant, das 2027 in Flins-sur-Seine eröffnet werden soll.

Im 40 Kilometer nordwestlich von Paris gelegenen Flins-sur-Seine liefen seit 1952 unter anderem Dauphine, Clio, Twingo und Zoe vom Band – insgesamt rund 18 Millionen Autos. Seit 2021 hat Renault den Standort auf Kreislaufwirtschaft umgestellt. Rund 3.000 Mitarbeiter bereiten Gebrauchtautos auf, untersuchen neue Einsatzmöglichkeiten für Akkus und arbeiten am sparsamen Umgang mit Ressourcen für den gesamten Konzern. Eine eigene Universität und ein Ausbildungszentrum sollen Impulse für industrielle Kreislaufwirtschaft geben.