Die Tage der Öl-Konzerne sind gezählt – oder doch nicht? Denn einige von ihnen sind längst auf dem Weg in neue Gefilde, bauen Windparks, Solarfarmen und engagieren sich im Feld der erneuerbaren Energien – wenngleich sie weiterhin auf einem riesigen Schatz fossiler Energie sitzen. Einer der Konzerne: Petronas, nicht nur Namensgeber von Lewis Hamiltons Formel-1-Team, sondern einer der weltweit größten staatlichen Energieunternehmen – und genau das will bis 2050 komplett CO₂-neutral sein.

Unser Gast, Nils Schöner von der deutschen Tochter Petronas Lubricants International ist schon seit Jahrzehnten in der Energie- und Mineralöl-Branche unterwegs. Er erzählt in dieser Folge, wie er vor einigen Jahren an der Einführung von Biokraftstoffen beteiligt war, wie schwer es war, die Kunden von Gas als Kraftstoff zu überzeugen und wieso die Idee von Nachhaltigkeit in der Branche nichts Neues ist. Deshalb sprechen wir mit ihm auch über das Thema CO₂-Zertifikate und warum sie in seinen Augen der einzige Weg sind, alle Akteure zum Handeln zu bewegen und darüber, wieso er glaubt, dass in Zukunft vom Kraftstoff bis zum Schmierstoff alles regenerativ – oder wenigstens CO₂-neutral produziert werden muss.