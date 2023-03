Moove (104) – Thomas Speidel, ADS-Tec Energy Die Ladesäule der Zukunft rettet das Stromnetz

Neben den Fahrzeugen selbst zählen zu den wichtigsten Themen der Elektromobilität die Ladesäulen und der Netzausbau. Wenn es nach Thomas Speidel geht, reicht in vielen Fällen aber schon ersteres. Denn mit seinem Unternehmen ADS-Tec Energy stellt er Ladesäulen her, die auch ohne dicken Netzanschluss auskommen und trotzdem Ladeleistungen von über 300 kW ermöglichen.

Im Podcast erzählt Speidel von der Transformation der einstigen Maschinenbaufirma zum börsennotierten Hightech-Unternehmen, was es bedeutet, ein Familienunternehmen zu leiten und wieso Ladesäulen nur ein ganz kleiner Teil der Energiewende sind. Denn, wenn es nach Thomas Speidel geht, ist Elektrizität die Währung der Zukunft und Ladesäulen, die nur Autos laden können, nicht viel mehr als teure Steckdosen.

Mit Energiespeichern ausgestattet, können Ladesäulen deutlich mehr leisten, erklärt der Vorsitzende des Bundesverbands Energiespeicher: Energie bei Überproduktion puffern, Netze stabilisieren und vor allem deutlich bessere Geschäftsmodelle für die Ladesäulenbetreiber bieten. So könnten auch Tankstellen im Handumdrehen aus alten Staubsaugerplätzen zwei Ladepunkte machen.

Wie genau das funktioniert, erklärt er in der aktuellen Folge und beschreibt dabei detailliert, wie Ladesäulen grundsätzlich aufgebaut sind, welchen Stellenwert künftig Energiemanagement einnehmen wird und wieso er die gesetzlichen Vorgaben rund um die Ladesäulenverordnung nicht nur für zielführend hält.

Wir sprechen über die Haltbarkeit und Lebensdauer von Ladeinfrastruktur, über Plattformstrategien und Stromspeichersysteme. Über Akkutechnik, bidirektionales Laden und darüber, welches Potenzial im Batterierecycling und Second-Life-Projekten steckt.

Diese Folge wird ihnen präsentiert von CHARGE NOW

So einfach geht, verreisen mit CHARGE NOW: Mit dem Route Planner Plus und Schnellladepunkten sicher ans Ziel. Mehr Infos unter www.chargenow.com

Alle Podcasts von auto motor und sport:

Alle Episoden des Moove-Podcasts

Formel Schmidt

Kiesplatzkönige

auto motor und sport Erklärt

Motor Klassik trifft

Echte Autoliebe

Umfrage Bringen E-Autos das Stromnetz ins Wanken? 759 Mal abgestimmt Ja, die Befürchtung ist berechtigt. Quatsch, unser Netz kann das ab. Ich brauche sowieso keinen Strom. mehr lesen

Fazit

Anregungen, Themenvorschläge oder Lob? Schreiben Sie uns gerne an: podcast@moove-magazin.de.