Neuer BMW 3.0 CSL in der Produktion Viel Handarbeit in Moosthenning

Zum 50. Geburtstag von BMW M haben die Bayern eine Kleinstserie aufgelegt: Der BMW 3.0 CSL basiert auf dem M4 CSL und von ihm entstehen nur 50 Exemplare. Seine Karosserie und seine Lackierung erinnern an den legendären 3.0 CLS aus den frühen 1970er-Jahren, der den Spitznamen Batmobil trägt. BMW produziert das neue Modell mit viel Handarbeit in Dingolfing und im nördlich angrenzenden Moosthenning.

Viele seiner M-Modelle baut BMW im niederbayerischen Dingolfing – M4 Coupé und Cabrio, M5 und M8 Coupé, Cabrio sowie Gran Coupé laufen dort vom Band. Insbesondere beim 3.0 CSL müssen für die Produktion ein hochautomatisierter Herstellungsprozess und Manufakturarbeit Hand in Hand gehen. So basiert die Karosserie des Kleinstserien-Modells zwar auf der des M4 CSL, einmal fertig gebaut gelangt sie aber in die Karosserie-Spezialabteilung, in der Spezialisten auch die Rennsport-Karosserie des BMW M4 GT4 bauen. Unter anderem findet hier der Bau der verbreiterten Radkästen mithilfe von Bördeln und Verschweißen statt.

Schablonen für Streifen

In der Lackiererei bringen wiederum Spezialisten unter dem Einsatz von Schablonen die drei M-Streifen auf. Gleichzeitig bekommen Anbauteile wie die vorderen Seitenwände, die Stoßfänger, die Motorhaube und das Carbondach eine Sonderlackierung in der Abteilung Kunststoff-Exterieur des BMW-Komponentenwerks Landshut.

Die Montage erfolgt in BMWs Manufakturbetrieb im nördlich an Dingolfing angrenzenden Moosthenning. Dort arbeiten 30 Montage-Experten am 3.0 CSL. Unter anderem rüsten sie die aus dem Dingolfinger Komponentenwerk 02.10 stammenden Achsen des Fahrzeugs auf Zentralverschlüsse um. Die auf den 3.0 CSL zugeschnittenen Interieurkomponenten stammen aus den Individualmanufakturen in Garching und Dingolfing.

Zwei Wochen Bauzeit

Die Fertigung eines 3.0 CSL dauert zirka zwei Wochen, wobei der Bau in acht Takte aufgeteilt ist, die jeweils einen Tag in Anspruch nehmen. Vorher montieren BMW-Mitarbeiter die CFK-Seitenwände sowie die CFK-Motorhaube und nachher das eigenständige Heck und weitere Exterieur-Komponenten. Aus der Manufaktur in Moosthenning gelangen die Fahrzeuge wieder zurück nach Dingolfing, wo nach Tests auf Rollen- oder Bremsenprüfständen die Endabnahme erfolgt.

Nachdem die BMW-Mitarbeiter das Auto dann versandfertig gemacht haben, geht es zu seinem Übergabeort, was zum Beispiel die BMW-Welt in München sein kann.

Fazit

Mit dem BMW 3.0 CSL bauen die Bayern ein würdiges Kleinstserien-Sondermodell zum 50. Geburtstag von BMW M. Das Auto basiert auf dem M4 CSL, von dem BMW nur 1.000 Exemplare gebaut hat, die sofort ausverkauft waren. Jetzt zeigt BMW, wie seine Spezialisten den 3.0 CSL unter Verknüpfung von hochautomatisierter Großserien-Produktion und Handarbeit in Dingolfing und Moosthenning bauen. Heraus kommen 50 Autos, die so begehrt sind, dass ein erstes Exemplar bei einer Auktion 800.000 Euro erlöst hat.