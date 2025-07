Der Preis wird heiß: Dua Lipa versteigert ihren Porsche GT3 RS

Grell-bunter Porsche 911 GT3 RS

Der GT3 RS der aktuellen 992-Generation strahlte in Monaco regelrecht in einem auffälligen, von Lipa gewählten Farbdesign. Dabei durchziehen dunkelgrüne, goldene und rote Wirbel eine türkisfarbene Grundlackierung. Die Formen sollen dabei übrigens an die Lebendigkeit ihrer Bühnenshows erinnern. Das Basis-Fahrzeug wurde bereits am 28. Februar 2024 fertiggestellt. Ursprünglich in Arktisgrau mit schwarzer Leder-Innenausstattung und indischroten Nähten ausgeliefert, wurde es für dieses Projekt umfassend individualisiert. Technisch basiert das Einzelstück auf dem GT3 RS mit optionalem Weissach-Paket, das unter anderem Magnesiumräder (hier in Satin Pyro Red) sowie Bauteile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff umfasst.