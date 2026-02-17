Audi TT (8J) im Gebrauchtwagencheck: Probleme, Mängel, Stärken

Es ist bereits 27 Jahre her, dass Audi mit dem TT die Autowelt verblüffte. Das Fahrzeug bestach durch sein einzigartiges Design und zahlreiche liebevolle Details wie die aluglänzende Tankklappe oder die an einen Baseball erinnernden Nähte der Lederausstattung. Die Gestaltung der Uhren sollte dabei an den legendären Urahnen NSU TT erinnern, der vor etwa 60 Jahren mit 55 PS bei unter 700 Kilo ein echtes Kraftpaket war. Nachdem der NSU 1971 eingestellt wurde, dauerte es bis zur Verwirklichung des Audi TT erneut 27 Jahre. Bereits in der Basisversion war dieser mehr als doppelt so stark wie der alte TTS; Motor und Antrieb vorn. Oder Antrieb auf allen vieren, schließlich steht Audi auch für Quattro. Den Allradantrieb gab es beim stärksten TT dazu,...
Audi TT 8J im Gebrauchtcheck :Günstiger wird's nicht mehr
Ein sportliches Coupé mit alltagstauglichen Fähigkeiten und einer gewissen Extraportion an Design-Leckerbissen: So funktioniert das Audi-TT-Rezept. Als Gebrauchtwagen empfiehlt sich aktuell gerade die zweite Generation, gebaut von 2006 bis 2014. Wir blicken ins Detail.
Veröffentlicht am 17.02.2026
Foto: Sven Krieger