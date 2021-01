Porsche Boxster 25 Jahre Sechszylinder-Sonderedition zum Jubiläum

Kaum zu glauben, der Porsche Boxster ist schon 25 Jahre alt. Porsche feiert das Jubiläum mit einer imitierten Edition basierend auf dem 400 PS starken GTS 4.0-Modell mit Vierliter-Sechszylinder-Boxermotor. Die Boxster 25 Jahre-Edition greift dabei zahlreiche Designmerkmale jener Studie namens Boxster auf, die 1993 auf der Detroit Motor Show die Baureihe des offenen Zweisitzers einläutete. Seit dem Produktionsstart in 1996 hat Porsche vom Boxster in vier Generationen mehr als 357.000 Autos gebaut.

Porsche Porsche Boxster-Studie aus dem Jahr 1993.

Farblich am Ur-Modell

Markantester Brückenschlag zur Studie von 1993 ist die Lackierung von verschiedenen Anbauteilen im Farbton Neodyme – einem kupferartig schimmernden Braun. In der Sonderedition kommt es an der Frontschürze, den seitlichen Lufteinlässen mit Monosteg sowie bei den Schriftzügen und den zweifarbigen 20-Zoll-Leichtmetallrädern zum Einsatz. Als Grundfarbe trägt das Sondermodell GT-Silbermetallic. Optional stehen Tiefschwarzmetallic und Carraraweißmetallic zur Wahl. Zu den weiteren Merkmalen zählen ein Tankdeckel mit "Porsche"-Schriftzug in Aluminium-Optik, hochglänzende Endrohre der Sportabgasanlage sowie der in Schwarz abgesetzte Frontscheibenrahmen.

Porsche Porsche feiert 25 Jahre Boxster mit einem Sondermodell.

Darüber hinaus kombiniert Porsche ein rotes Stoffverdeck mit einer bordeauxroten Leder-Innenausstattung. Das Verdeck trägt den geprägten Schriftzug "Boxster 25". Alternativ ist beides auch in Schwarz erhältlich. Neben vielem anderen gehören das Interieur-Paket Aluminium, 14-fach elektrisch verstellbare Sportsitze, Einstiegsleisten mit "Boxster 25"-Schriftzug und das beheizbare GT-Multifunktions-Sportlederlenkrad zum erweiterten Serienumfang.

Wie einst ein Sechszylinder im Heck

Beim Antrieb fiel die Wahl auf den Sechszylinder – schließlich hatte auch der erste Boxster einen Sechsender hinter den Sitzen. Der 4,0 Liter große Sechszylinder-Boxer leistet 400 PS und kann mit einem manuellem Sechsganggetriebe und dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden. Das Sondermodell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 293 km/h und sprintet in Kombination mit der automatisierten Schaltbox und dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Das Porsche Active Suspension Management-Sportfahrwerk (PASM) inklusive Tieferlegung um zehn Millimeter und das Porsche Torque Vectoring (PTV) mit mechanischer Hinterachs-Quersperre sind ebenfalls serienmäßig an Bord.

Bestellbar ist das Sondermodell ab sofort, zu den Händlern rollt es dann ab Ende März 2021. Der Preis: 94.986 Euro. Das Basismodell ist mit 84.813 Euro gelistet. Der Jubiläumsaufschlag liegt so bei rund 10.000 Euro.

Fazit

Porsche feiert den Boxster. Den gibt es seit 25 Jahren. Das entsprechende Sondermodell orientiert sich farblich an der Studie von 1993 und trägt im Heck einen Sechszylinder – wie der Ur-Boxster. Wer mit feiern will, muss allerdings einen 10.000-Euro-Aufschlag mitbringen.