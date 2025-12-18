BMW iX3 Fahrbericht: Panoramic-iDrive im Alltagstest

Wer den neuen BMW iX3 auf die Straße bringt, merkt schnell: Hinter der äußeren SUV-Optik steckt mehr als nur Elektrotechnik. Besonders auffällig ist das Panoramic-iDrive, das klassische Instrumente ersetzt und den Blick des Fahrers direkt unter die Windschutzscheibe verlagert. Bereits die erste Fahrt macht deutlich, wie konsequent BMW die Informationsführung überarbeitet hat. Alle relevanten Daten – Geschwindigkeit, Navigation, Assistenzinformationen – lassen sich ohne Umorientierung erfassen, während sekundäre Anzeigen dezent zurücktreten.

Riesiges Zentraldisplay Das 17,9 Zoll große Zentraldisplay ergänzt die horizontale Anzeige mit Shortcuts für die wichtigsten Funktionen, etwa die Deaktivierung des Warntons bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Neu ist auch die Integration eines individuell konfigurierbaren Modus, der beim Start automatisch aktiv wird. Für Fahrer bedeutet das weniger Ablenkung, mehr Übersicht und eine klar strukturierte Bedienlogik. Der Silent-Mode reduziert das Interface auf das Wesentliche und zeigt, dass BMW die komplexen Assistenzsysteme sinnvoll bündelt, ohne die Informationsfülle zu opfern.

Viel Leistung, klasse Fahrwerk Trotz des Fokus auf das Cockpit bleibt der iX3 natürlich vor allem als Fahrgerät interessant. Das Fahrwerk, konventionell abgestimmt, schluckt Bodenwellen erstaunlich sauber und vermittelt eine Mischung aus Komfort und direkter Rückmeldung. Die elektrische Antriebseinheit mit 469 PS Systemleistung sorgt für souveräne Beschleunigung, während die Gewichtsverteilung und die präzise Lenkung das Handling stabil und kontrolliert machen. Dank des Akkus mit 108,7 kWh Kapazität sind längere Etappen kein Problem, die WLTP-Reichweite liegt je nach Nutzung zwischen 679 und 805 Kilometern. Im Fond profitieren Mitfahrer vom fehlenden Mitteltunnel und großzügigem Raumangebot, die Sitze lassen sich in der Neigung variieren.

Im Alltagstest zeigt sich dennoch: Das Panoramic-iDrive ist ein wesentliches Element, das die neue Klasse von BMW definiert. Es verändert nicht nur die Wahrnehmung des Cockpits, sondern vermittelt auf jeder Fahrt das Gefühl, dass Elektromobilität hier nicht nur Antriebstechnik ist, sondern auch durchdachte Bedienlogik. Die übrigen Stärken des iX3 – hier geht es zum ausführlichen Fahrbericht – ergänzen dieses Erlebnis, treten aber im Alltag fast in den Hintergrund.