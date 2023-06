Ford Bronco Wildland Firefighting Command Rig Feuerwehr-Bronco für bessere Kommunikation

Die Geländefähigkeiten des neuen Ford Bronco sollen jetzt auch einer Feuerwehr-Einheit zugutekommen. Die Feuerwehr des Bandelier National Monument hat bereits einen speziell umgebauten Bronco erhalten. Das etwas mehr als 13.000 Hektar große Bandelier National Monument befindet sich zirka zwei Autostunden nördlich Albuquerque im Norden des US-Bundesstaats New Mexiko. Die Landschaft besteht aus zerklüfteten Canyons und Tafelbergen, mit Petroglyphen überzogene Felsen und Klippenbehausungen sind Zeugnisse menschlicher Präsenz von vor über 11.000 Jahren. Brände häufen sich in der Gegend insbesondere zum Ende des Sommers, die Brandherde sind in dem unwegsamen Gelände oft schwer erreichbar. Der Feuerwehr-Bronco soll vor allen Dingen bei der Brandüberwachung und der Koordinierung der Brandbekämpfung helfen.

Ford Die Kamera-Drohne gehört genauso zum Lieferumfang wie die Kommunikationstechnik, die mit Satelliten-, Mobilfunk- und Funksignalen arbeitet. Ford betont, dass auch Regierungsbehörden diese Kommunikationstechnik einsetzen.

Mit "Regierungs-Technik"

Den Umbau des Bronco hat der Fahrzeugausrüster Darley aus dem zirka 40 Kilometer westlich von Chicago liegenden Itasca vorgenommen. Der Feuerwehr-Bronco ist mit einem redundanten Satelliten-, Mobilfunk- und Funk-Kommunikationssystem ausgestattet – nach Angaben von Ford verwenden auch US-Regierungsbehörden diese hochmoderne Technik. Zum Lieferumfang gehört auch eine Kamera-Drohne, die ihre Daten direkt an einen Bildschirm im Fahrzeug sendet. Außerdem ist im Auto ein Tablet-Computer montiert, auf dem eine spezielle Software installiert ist, die wiederum den Einsatzkräften ein bessere Luftaufklärung, gesteigerte Erkennungsfähigkeiten und ein verbessertes Situationsbewusstsein ermöglichen soll. Ford selbst bezeichnet den Feuerwehr-Bronco als "viertürige Bergziege" und "ultimativen Kommunikations-Knotenpunkt".

Zur weiteren Spezialausrüstung gehören ein Kühlergrillschutz, eine Frontwinde des US-Seilwinden-Spezialisten Warn, Beadlock-Räder, ein Dachträger mit Lichtleiste, Suchscheinwerfer, eine Notbeleuchtung und eine Sirene.

Den ersten Feuerwehr-Bronco haben die Einsatzkräfte des Bandelier National Monument jetzt erhalten, das zweite Fahrzeug soll kurzfristig folgen.

Fazit

Der Ford Bronco gehört zu den geländegängigsten Serienfahrzeugen auf dem Markt. Im Vergleich zu Spezialanfertigungen günstige Serientechnik gepaart mit einem hochmodernen Kommunikationssystem ergibt ein nützliches Feuerwehr-Kommandofahrzeug. Das dachte sich Ford und hat zusammen mit dem Umbauer Darley einen Feuerwehr-Bronco entwickelt. Das erste Exemplar dieses Bronco hat Ford jetzt an die Einsatzkräfte des Bandelier National Monument übergeben, ein zweites folgt in Kürze.