Škoda Kodiaq: Auf diese Technikschwächen sollten Gebrauchtkäufer achten

Was auf dem Papier modern klingt, sorgt auf der Straße für Irritation: Viele Kodiaq-Fahrer berichten von ruckelnden Gangwechseln, verzögerter Reaktion und schwer dosierbarem Anfahrverhalten – speziell im Stop-and-Go-Verkehr. Dieses Verhalten ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch gefährlich werden, etwa beim Rangieren oder beim schnellen Spurwechsel.

Besonders betroffen ist das 7-Gang-DSG (DQ500), das in Kombination mit den stärkeren TDI- und TSI-Motoren eingesetzt wurde. Zwar liegt kein systematischer Konstruktionsfehler vor, aber Softwareprobleme und thermische Belastung führen offenbar überdurchschnittlich häufig zu Werkstattbesuchen. Im besten Fall hilft ein Update – im schlechtesten ein teurer Tausch.

Elektronikprobleme: Viel hilft nicht immer viel Der Škoda Kodiaq wurde als cleveres Familien-SUV mit reichlich Assistenzsystemen beworben. Doch was beim Neuwagen überzeugt, entpuppt sich im Alter oft als Fehlerquelle. Besonders Travel Assist, Rückfahrkamera und Infotainment-Systeme fallen durch sporadische Ausfälle auf.