Offroad-Konzept Kia EV5 WKNDR: Der neue Elektro-SUV von Kia wird wild

Der Kia EV5 positioniert sich als mittelgroßer Elektro-SUV, der mit funktionaler Technik und praxistauglichem Aufbau antritt. Mit 4,61 Metern Länge liegt er im Segment von Modellen wie dem VW ID.4. Der Antrieb basiert auf einem einzelnen Elektromotor an der Vorderachse, der 218 PS leistet und ein Drehmoment von 295 Newtonmetern bereitstellt. Der 81-kWh-Akkuspeicher ermöglicht eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern. Die 400-Volt-Technik erlaubt Ladeleistungen von bis zu 150 kW, was für einen alltagstauglichen Betrieb genügt, auch wenn einige Wettbewerber inzwischen schneller laden.

Alltagstaugliche Technik Im Fahrbetrieb wirkt der EV5 unaufgeregt. Die Abstimmung des Fahrwerks ist klar auf Komfort ausgelegt, und das Zusammenspiel aus Federung und Dämpfung hält störende Bewegungen weitgehend heraus. Die Lenkung arbeitet leichtgängig, bleibt aber präzise genug für den Stadt- und Überlandverkehr. Das Interieur ist großzügig geschnitten und verzichtet bewusst auf überladenes Design. Zwei große Displays bilden das digitale Zentrum, flankiert von physisch bedienbaren Elementen, die den Umgang erleichtern. Kia betont den praktischen Charakter des EV5 mit vielen Ablagen, einer variablen Rückbank und einem Kofferraum, der bis zu 1.650 Liter fasst. Auch die Möglichkeit, die Ladefläche zur Übernachtung zu nutzen, ist Teil des Konzepts.

Konzept EV5 WKNDR Deutlich expressiver tritt das EV5 WKNDR Concept auf, das auf der Basis des Serienmodells eine robuste Outdoor-Interpretation zeigt. Das Fahrzeug wurde optisch und technisch in Richtung Offroad verschoben, geprägt von einer Höherlegung, breiten Radhausverkleidungen und grob profilierten Geländereifen. Schweller- und Schürzenelemente verstärken die optische Schutzwirkung. Auffällige Details wie farblich markierte, ausfahrbare Abschlepphaken und eine integrierte Action-Kamera setzen zusätzliche Akzente. Der Dachträger ist auf Outdoor-Equipment ausgelegt, während seitlich montierte Halterungen Platz für Werkzeuge oder Sportgeräte bieten.

Flexible Camping-Lösungen Im Innenraum experimentiert das Konzeptfahrzeug mit flexiblen Lösungen. Ein verschiebbares Zentraldisplay, ein herausnehmbarer Zusatzsitz und eine multifunktionale Kofferraumabdeckung sollen den Einsatz beim Camping erleichtern. Auch ungewöhnliche Ideen wie eine Duftlampe gegen Insekten sind Teil der Studie. Trotz der hohen gestalterischen Freiheit ist klar, dass der WKNDR als Ausblick dient und nicht für die Serie vorgesehen ist. Die Kombination aus höherem Luftwiderstand und Spezialkomponenten würde den Zweck des alltagstauglichen EV5 konterkarieren.