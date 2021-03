Rückrufaktion Mazda CX-30 133.256 Fahrzeuge haben Probleme mit der Heckklappe

Mazda ruft aktuell weltweit 133.256 CX-30 in die Werkstätten zurück. In Europa sind 70.937 Fahrzeuge betroffen, davon 18.047 in Deutschland. Das Problem: Die elektrische Heckklappe kann sich langsam aus der vollständig geöffneten Position absenken, wenn der Fahrer das Fahrzeug bei hohen Umgebungstemperaturen an einer Steigung parkt. Es besteht jedoch keine Gefahr, dass sich die Heckklappe aufgrund dieses Defekts vollständig absenkt.

Hans-Dieter Seufert Noch lacht sie... Bei 133.256 Mazda CX-30 kann sich die Heckklappe langsam absenken.

Der betroffenen Fahrgestellnummern lauten JMZDM****00 100068 bis 15370 und 3MVDM****0E 100020 bis 114559. Die jeweiligen Produktionszeiträum sind 25. April 2019 bis 15. Oktober 2020 für die JMZ-Varianten und 10. Dezember 2019 bis 3. Oktober 2020 für die 3MV-Varianten.

Werkstattaufenthalt dauert bis zu 78 Minuten

Das Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert die Halter der betroffenen Fahrzeuge. Der notwendige Werkstattaufenthalt nimmt zwischen zwölf und 78 Minuten in Anspruch. Dabei aktualisiert die Werkstatt das Steuergerät der elektrischen Heckklappe und überprüft die Losnummer der Antriebseinheiten der elektrischen Heckklappe (rechts und links). Sollte die Servicekraft feststellen, dass die Antriebseinheit der Heckklappe betroffen ist, ersetzt sie der Hersteller durch ein modifiziertes Bauteil.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 3218 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Mazda ruft weltweit 133.256 Fahrzeuge des Typs CX-30 in die Werkstätten zurück. Grund für die Aktion ist ein Problem mit der Heckklappe. Sie kann sich langsam aus der geöffneten Position absenken. Das KBA informiert die betroffenen Halter.