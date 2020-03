3,2 Megawatt maximale Leistung Lkw-Auflieger als mobile Ladestation

Der Ausbau einer nötigen Infrastruktur für Ladespitzen ist eine der Herausforderungen beim Ausrollen der Elektromobilität. An Parkplätzen von Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Autorennen sowie von Autobahnrasthöfen zur Reisezeit fehlt es oft an der nötigen Stromversorgung für eine größere Zahl von Elektroautos.

Das Nürtinger Unternehmen Ads-Tec hat eine Lösung in Form eines Lkw-Aufliegers geschaffen. Der "Mobile High Power Charger" (mobile Hochleistungs-Ladestation) des Anbieters für Batterie- und Computersysteme soll maximal 3,2 Megawatt Leistung bieten.

Bis zu zehn Elektroautos können gleichzeitig an die Batterie aus Rädern angeschlossen werden und mit einer Ladeleistung von maximal 320 kW Energie zapfen. Das übertrifft die mögliche Ladeleistung der meisten aktuellen E-Modelle bei weitem. Ein Audi E-Tron ermöglicht beispielsweise 150 kW, ein Porsche Taycan aber sogar bis 350 kW.

Gewicht als Herausforderung

Ads-Tec Auch als Akku muss der Sattelschlepper ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen einhalten.

Bereits im Jahr 2019 wurde die mobile Ladestation erfolgreich getestet. Das Package war eine der größten Hürden bei der Realisation des Aufliegers. "Es war schon eine außergewöhnliche und gewaltige Herausforderung, diese Energie und Leistung auf einem Standard-LKW-Format unter Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichtes unterzubringen", erklären die Entwickler.

Die mobile Schnellladelösung ist nicht nur für temporären Strombedarf bei Veranstaltungen oder zur Reisesaison einsetzbar. Auch in Neubaugebieten, in denen die für eine ausreichende Starkstromversorgung nötige Netzinfrastruktur noch nicht vorhanden ist, könnten die per Zugmaschine relativ einfach austauschbare Ladestation zu Einsatz kommen.

Fazit

Egal in welcher Dimension: mobile Ladestationen helfen, bei fehlender Infrastruktur Mobilität für Elektroautos zu gewährleisten. Die großen Akkus entstehen aber nicht ohne den Einsatz von Rohstoffen, außerdem muss auch der Strom hierfür produziert werden. Für den dauerhaften Einsatz an einem Ort ist ein Netzanschluss oder eine dezentrale Lösung mit Verwendung von erneuerbaren Ressourcen die nachhaltigere Lösung.